中央總預算卡關 高屏TPASS僅可撐1個月

中央總預算案遭立院卡關，恐影響通勤族權益，高雄代墊TPASS補助僅能撐一個月。（記者黃良傑攝）

二〇二六年度中央總預算案遭立法院卡關，導致今年TPASS補助面臨斷炊，為顧及通勤、通學族及運輸業者的權益，高雄市、屏東、台東、澎湖等縣市府決定暫以自有財源代墊，但僅是權宜之計。

高市需求增加 財政難支應

高市交通局表示，去年TPASS中央核定補助高雄市六．一五億元，地方自籌三億元，高市自推出TPASS後，去年公共運輸市佔率首度突破十％。市府決暫以自有預算代墊，但交通局坦言代墊也只能維持約一個月，預估TPASS今年需求量持續增加，地方財政難以支應，盼總預算能儘快通過。

請繼續往下閱讀...

屏縣以去年剩餘款撥運輸業

屏東縣政府表示，每年TPASS所需經費達一．二億元，超過八成仰賴中央補助，自籌款預估僅暫可支撐一個月，目前初步規劃先以去年度剩餘款撥付運輸業者。

台東縣府墊付最多到6月份

台東縣政府對此表示，中央先前的TPASS預撥款項尚能支應，預計可支撐兩個月，若未再撥補，縣府墊付最多可再多支撐三到四個月，再沒有財源，就只能喊卡。

澎湖縣府預算造成壓力

澎湖公共車船管理處前年十月啟動TPASS，由中央補助百分之七十五，澎湖縣政府先行墊付二一七六萬元，對於縣府預算空間造成壓力。

高雄市議員張博洋點名藍白立委不要把政黨鬥爭看得比民生重要，應儘速審議總預算，讓國家持續向前；台東縣議員黃治維說，TPASS最大使用族群是偏鄉學生，立院應儘速通過總預算，以免偏鄉學生受害；澎湖縣無黨籍副議長藍凱元表示，政治不應只有對立，希望立院儘快審議預算案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法