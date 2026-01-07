高雄輕軌去年運量逾1333萬人次 破紀錄

高雄輕軌去年總運量破1333萬人次創紀錄，圖為運量冠軍車站愛河之心。（記者王榮祥攝）

日均增加超過6％ 緊鄰醫療機構車站成長19.3％最明顯

高雄環狀輕軌去年總運量破一三三三萬人次刷新紀錄，每日平均運量增加逾六％，尤其緊鄰醫療機構的車站運量成長十九．三％最明顯，全線運量最高車站仍是C24愛河之心站。

全線運量最高仍是愛河之心站

高雄環狀輕軌二〇二四年元旦全線營運，全長廿二．一公里、設卅八站，初期採試營運免費體驗，同年二月廿六日起恢復按里程收費。

受託操作輕軌的高雄捷運公司統計，輕軌去年總運量破一三三三萬人次，較前年一二五八萬顯著增加；二〇二四年日均運量三萬四三七六人次，去年日均運量增至三萬六五三八人次，增幅逾六％。

沿線有演唱會、市集等吸客主因

高捷分析，越來越多民眾熟悉且願意搭乘輕軌，加上高市府與民間團體在輕軌沿線推出許多人氣活動，包括演唱會、市集、遊樂園等，吸引外縣市與外國遊客搭乘，促成輕軌運量不斷上漲。

靠近學校車站 去年也增加14％

高市捷運局進一步分析，去年輕軌靠近觀光景點的車站運量成長十一．四％，靠近學校的車站運量成長十四％，尤其靠近醫療機構的車站運量成長達到十九．三％。輕軌沿線經過醫院包括聯合醫院（美術館區）、凱旋醫院、民生醫院、市立中醫醫院等。

此外，去年一月卅一日（大年初三）日運量九萬四四〇三人次，創輕軌收費以來最高紀錄，十二月十三日輕軌沿線辦大氣球遊行、駁二動漫展、聖誕生活節等活動，當日運量八萬〇〇九二人次，創下非農曆過年、燈會期間運量最高紀錄。

環狀輕軌運量前五名車站不變，依序為C24愛河之心（轉乘捷運紅線）、C5夢時代、C3前鎮之星（轉乘捷運紅線）、C14哈瑪星（轉乘捷運橘線）、C12駁二大義。

