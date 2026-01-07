中央加碼 屏縣社福補助線上申請

屏東縣政府於春節前辦理送暖關懷活動，募集七百五十四萬元紅包及三百七十七萬元等值物資，讓縣內低收入戶家庭過好年，縣長周春米表示，行政院將擴大加發弱勢家戶補助金，縣府即日起開辦社福補助線上申請，增添便利。

周春米表示，今年在六十七個民間單位齊心投入下，整合超過千萬元的現金與物資，確保於農曆年前送達全縣低收入戶家庭；此外，即日起縣府正式開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，民眾可透過網路申辦，讓社福申請更便利。

13個月補助 低收月加發1千

周春米說，行政院為擴大照顧弱勢政策，推動為期十三個月的「關懷弱勢加發生活補助」措施，凡具低收入戶資格者，每人每月可加發一千元；中低收入戶每人每月加發七百五十元；領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒少緊急生活扶助及特殊境遇家庭補助者，每人每月加發五百元。

縣府表示，符合資格者無須另行申請，今年一月份的加發補助將於一月下旬主動撥入郵局帳戶，存摺備註「行政院發」，後續款項於每月十日前入帳。

