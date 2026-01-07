池上打造 第一座共融式公園開放

池上鄉第一座共融式公園，鄉公所找來插畫家林俞槿創作「斜眼兔」浮雕，十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

台東縣池上鄉爭取花東基金與內政部補助共二千多萬，興建全鄉第一座共融式公園，鄉公所正視非都市區人口年齡差距過大問題，能讓祖孫同時運動休閒，還找來插畫家創作「斜眼兔」浮雕，十分可愛，被遊客視為「有潛力的打卡景點」。

造價2千萬 遊客視為有潛力打卡景點

池上鄉公所找來插畫家林俞槿（Emma）創作，鄉長林建宏說，她筆下最受歡迎的法國鬥牛犬、貓咪、兔子也將為池上增添更多療癒與溫度，期盼能為池上打造更具魅力的藝文氛圍，帶給旅人與鄉親全新的視覺亮點。

找來插畫家創作 「斜眼兔」浮雕超可愛

除了公所要的藝文氛圍還有公園設施，公園中瞪著斜眼的擬人化兔子浮雕圖案就讓人莞爾，還有近乎成年人身高的兔子、法國鬥牛犬雕像都十分吸睛。

公園近期驗收完畢、正式開放，但在此之前早就有許多家長迫不及待來此「遛小孩」，附近小學生也都早早來此遊玩，許多學齡前兒童一到公園、見到雕像就大喊「兔兔」飛奔上前。

林建宏說，公園設計對六到十二歲兒童與長輩的體健設施，希望能帶給池上兒童更多童趣，也能讓長輩與兒孫一同玩樂。

池上鄉第一座共融式公園，除了體健設施，有近乎成年人身高的兔子。（記者劉人瑋攝）

台東縣池上鄉興建全鄉第一座共融式公園正式開放。（記者劉人瑋攝）

