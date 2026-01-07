為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    池上打造 第一座共融式公園開放

    2026/01/07 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    池上鄉第一座共融式公園，鄉公所找來插畫家林俞槿創作「斜眼兔」浮雕，十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

    池上鄉第一座共融式公園，鄉公所找來插畫家林俞槿創作「斜眼兔」浮雕，十分吸睛。（記者劉人瑋攝）

    台東縣池上鄉爭取花東基金與內政部補助共二千多萬，興建全鄉第一座共融式公園，鄉公所正視非都市區人口年齡差距過大問題，能讓祖孫同時運動休閒，還找來插畫家創作「斜眼兔」浮雕，十分可愛，被遊客視為「有潛力的打卡景點」。

    造價2千萬 遊客視為有潛力打卡景點

    池上鄉公所找來插畫家林俞槿（Emma）創作，鄉長林建宏說，她筆下最受歡迎的法國鬥牛犬、貓咪、兔子也將為池上增添更多療癒與溫度，期盼能為池上打造更具魅力的藝文氛圍，帶給旅人與鄉親全新的視覺亮點。

    找來插畫家創作 「斜眼兔」浮雕超可愛

    除了公所要的藝文氛圍還有公園設施，公園中瞪著斜眼的擬人化兔子浮雕圖案就讓人莞爾，還有近乎成年人身高的兔子、法國鬥牛犬雕像都十分吸睛。

    公園近期驗收完畢、正式開放，但在此之前早就有許多家長迫不及待來此「遛小孩」，附近小學生也都早早來此遊玩，許多學齡前兒童一到公園、見到雕像就大喊「兔兔」飛奔上前。

    林建宏說，公園設計對六到十二歲兒童與長輩的體健設施，希望能帶給池上兒童更多童趣，也能讓長輩與兒孫一同玩樂。

    池上鄉第一座共融式公園，除了體健設施，有近乎成年人身高的兔子。（記者劉人瑋攝）

    池上鄉第一座共融式公園，除了體健設施，有近乎成年人身高的兔子。（記者劉人瑋攝）

    台東縣池上鄉興建全鄉第一座共融式公園正式開放。（記者劉人瑋攝）

    台東縣池上鄉興建全鄉第一座共融式公園正式開放。（記者劉人瑋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播