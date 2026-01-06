SIM卡遺失補辦 高市警方︰免報案

電信業者為助打詐，阻斷人頭卡來源，並限制頻繁換補卡或換號，避免門號被轉賣給詐團當「王八卡」使用，要求SIM卡遺失需先向警方報案，引發不便質疑，高市警方表示，已和業者溝通，不需跑警局，可直接到門市說明遺失原因，簽切結書即可補辦，但需備妥雙證件。

據了解，NCC修訂《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，核心目標是為了打詐，防止電信資源被詐騙集團濫用；此外，為防止SIM卡交換詐騙，詐騙集團可能冒充受害者身分申辦補發SIM卡，藉此攔截銀行或社交軟體的簡訊驗證碼，進而盜取資產。

不過，因有民眾抱怨補發SIM卡手續變得繁瑣耗時，甚至須持有報案單據，感覺遭刁難。為此，高市警方協調電信業者，針對SIM卡遺失申辦，希望縮短流程，不一定要跑警局，關鍵是電信業者必須更嚴謹地核實用戶身分與申辦理由。

經協調後，SIM卡遺失者可直接去電信門市，說明遺失原因並準備好雙證件，門市人員會根據使用紀錄評估，若非異常個案，民眾簽署切結書即可補辦。

警方強調，民眾若只是卡片損壞，務必帶著原舊卡到電信門市換卡，換發流程會跟以往一樣快速。

