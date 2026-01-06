守護聚落百年 內門保安林命名「羅漢門」

內門社區居民踴躍參與保安林命名活動。（林保署屏東分署提供）

原只以第2201編號管理 居民參與取名 串聯地方歷史記憶與社區情感

位於高市內門區，守護地方百餘年編號「第二二〇一號土砂捍止保安林」，在地方居民共同參與下，正式命名為「羅漢門保安林」，林保署屏東分署表示，命名串聯地方歷史記憶與社區情感，讓這片庇佑聚落的森林，轉化為與居民緊密相連的地方資產。

羅漢門 平埔族語描述地形險要

屏東分署指出，台灣保安林制度自日治時期編定至今已逾百年，長期以流水號方式管理，如今與地方產生了距離感，二二〇一號保安林於一九〇七年即已編入，現況面積約四六七公頃，主要功能為穩固青灰岩地質、減緩土壤風化，並防止土石流淤積，是長年守護內門區光興、內東、三平、木柵、內埔、中埔等聚落的天然屏障。

天然屏障467公頃 固土減緩風化

在地居民表示，過去在地人只知道「這裡是保安林」，雖然天天經過、受它庇護，卻不知道怎麼稱呼它，透過命名討論才重新認識內門的地名由來，與保安林的防災功能，現在有了一個屬於地方的名字，就更有感情與凝聚力。

屏東分署表示，「羅漢門」一詞承載著內門的人文底蘊，此地早期為平埔原住民馬卡道族「大傑顛社」的活動範圍，地名起源充滿傳奇，相傳明末大學士沈光文為避禍化身僧侶，於此設書院講學，吸引文人學士聚集，因而得名；另有一說指出，平埔族語「RUOHAN」描述此地地形險要，宛如羅漢守門，後為漢人音譯為「羅漢門」，這些典故正是土地與人文的具體寫照 。

屏東分署表示，透過「羅漢門保安林」的命名活動，是高雄地區推動保安林共管與公私協力的重要里程碑。

高雄市內門區守護地方百餘年的「第二二〇一號土砂捍止保安林」，在地方居民共同參與下，正式命名為「羅漢門保安林」。（林保署屏東分署提供）

