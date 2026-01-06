屏東動物之家 羊、鴨、龜將開放認養

在新園被發現的家兔，目前於屏東縣動物之家野生動物救傷中心接受細心照料。（記者羅欣貞攝）

屏東縣動物之家近來收容了民眾發現的非犬貓動物，包括山羊、鴨、混種家兔、擬鱷龜等，待公告認領截止後，將陸續開放認養，屏東縣府農業處呼籲民眾勿任意棄養或違法飼養，共同守護動物福利與生態環境。

也曾收容浣熊、豬、兔、鵝

屏東縣動物之家除了收容常見的貓、犬隻，所設的野生動物救傷中心，安置的動物種類也相當多元，從家兔、雞、鴨、鵝到山羊，甚至連擬鱷龜、浣熊、豬等都有；其中浣熊是去年九月有民眾在九如鄉九如路三段附近發現，浣熊入所後至少接到十多通電話洽詢，最後被宜蘭的一家動物園認養。

其餘在去年十二月，有民眾在排水溝發現擬鱷龜後送屏科大，再轉送至動物之家，黑色山羊則是六十六歲楊姓縣民在佳冬鄉中山路上發現，乖巧親人的山羊一路跟著騎機車的拾獲人到枋寮警分局石光派出所，員警趕緊通報農業處動保科，鴨子則是在新潮州大橋南下方向、家兔在新園鄉一處河堤被拾獲。

斑龜裂殼療傷 鴨子穿鞋套

這些特殊寵物或經濟動物收容後，會由野生動物救傷中心照養員進行健檢、照護，像去年八月有民眾發現車禍受傷的斑龜，龜殼被壓到裂開，照養員細心把殼扣起來，如今恢復良好。又十二月被發現的鴨子，可能之前常踩在不適合的環境，導致掌底摩擦增生罹患禽掌炎，照養員幫牠穿上特製的鞋套防止惡化，並定期更換。

先公告認領 認養後追蹤半年

屏東縣府農業處動保科長李繼雅說明，經濟動物或特殊寵物入所後，會在全國動物收容網站系統公告，也會透過農業處動保臉書粉專公布認領認養資訊，公告認領十四天，若無人領回，則會開放認養，認養以屏東縣民優先，後續會追蹤半年。

民眾拾獲的鴨子，因為患有禽掌炎，需要穿上特製的鞋套，在救傷中心接受細心照料。（記者羅欣貞攝）

屏東縣動物之家的野生動物救傷中心目前收容照料的山羊。（記者羅欣貞攝）

