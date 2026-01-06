《台東農改場示警》底肥過量 恐誘發稻熱病減產3成

有機肥不是放愈多愈好，台東農改場研究顯示過量反而減產。（記者黃明堂攝）

農業部台東區農業改良場最新研究指出，有機水稻田若底肥施用過量，徒增生產成本，更可能誘發嚴重的稻熱病，導致水稻產量大幅縮減。部分不耐病品種在過度施肥後，減產程度甚至高達三十二％，顯示精準肥培才是收益關鍵。

關山稻區觀測 高雄139號罹病率5.8倍

請繼續往下閱讀...

為了探討肥料與病害的關聯，試驗小組於台東縣關山鎮有機稻區進行觀測，針對台東三十號、高雄一四七號及高雄一三九號三個品種，比較施用底肥與否的影響。試驗結果發現，在土壤有機質充足的情況下，額外施用每公頃二千四百公斤底肥的田區，稻熱病發生情況極為嚴重。其中受歡迎的高雄一三九號，其罹病率竟是未施肥區的五．八倍，而高雄一四七號的發病率也攀升至三．一倍。

研究顯示施用底肥後，高雄一四七號與一三九號產量分別僅剩下無底肥區的六十八％與八十％。這意味著農民花了冤枉錢買肥料，最後卻換來不到七成的收成。即便是在抗病表現較佳的台東三十號上，雖然施肥後產量微增十％，但經過細算，增加的收成獲利仍不足以抵銷投入的肥料成本與人工。透過適地適種與靈活的減肥措施，農友不僅能有效降低稻熱病風險，更能節省支出，達成保護環境與提高淨收益的雙贏局面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法