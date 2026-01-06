為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （桃園）寒假作業多元 設計郵票、做年夜飯

    2026/01/06 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市教育局長劉仲成（左三）鼓勵大湖國小學生利用寒假作業持續學習。（記者周敏鴻攝）

    桃園市教育局長劉仲成（左三）鼓勵大湖國小學生利用寒假作業持續學習。（記者周敏鴻攝）

    國中小學寒假從一月廿四日起到二月廿二日，桃園市各校分別結合國際教育、在地走讀、技藝教育、科技與閱讀素養、跨域學習等規劃寒假作業。桃園市政府教育局長劉仲成期許，學生們透過體驗校本課程或在地文化，完成多元豐富的寒假作業，以持續提升學習競爭力。

    各校寒假作業都具獨特性，以龜山區大湖國小為例，校方長期推動美感教育，今年的寒假作業以美感、生活、感恩為核心，規劃生肖郵票設計、校園寫生、創作感恩明信片、LOGO刻印紅包袋，鼓勵學生觀察、創作並傳遞幸福，希望每一位學生都能成為「行動藝術家」。

    八德區霄裡國小周邊有湧泉、埤塘地景等豐富生態環境，寒假作業要求學生以餐桌為起點、土地為目的，從年夜飯故事開始，追溯食材來源，甚至親手製作家鄉料理。

    中壢區新明國小則結合真實場域、科技應用、遊戲化學習，規劃讓學生化身為「小小城市探險家」與「AR創客玩家」，透過擲骰、走格、抽任務卡，一邊遊戲，一邊認識地景、文化與美食，讓學生們都非常期待。

    鄰近桃園國際機場的大園區大園國中，推出「閱讀大園三部曲」，透過「LINE@實境解謎」、「百工人物短影音」、「AI擬人化創作」，鼓勵學生走到戶外，激盪出對土地的感情連結。

    同樣鄰近桃園國際機場的大園區竹圍國中，則設計與校本課程相關的寒假作業，例如「走讀新世界GO」將引導學生使用Google Maps規劃路線探索「航空城博物館園區」、「圳頭軍史公園」等，讓學生更加了解大園區的環境變遷、歷史脈絡、家鄉特色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播