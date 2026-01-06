桃園巨蛋被嫌髒 議員批維管不用心

桃園巨蛋設施老舊問題屢被詬病，目前正進行整體改善工程。（桃市體育局提供）

使用32年 設施老舊屢被詬病 市府︰3.4億改善 第3季完工

桃園市綜合體育館（桃園巨蛋）啟用至今已卅二年，設施老舊等問題屢被詬病，近日更被球星批評場館「感覺髒髒的」，市議員黃瓊慧昨抨擊桃園市政府在維護管理上很不用心；市府體育局回應，去年啟動總經費三．四億元改善工程，預計今年第三季完工，屆時可容納一萬兩千人，轉型為運動、競賽、展演的綜合場館。

規劃轉型為運動、競賽、展演綜合場館

體育局表示，市府於二〇二三年起推動桃園巨蛋場館活化，引入台啤永豐雲豹職籃隊進駐，並舉辦多場演唱會與藝文活動，大幅提升場館使用率，但近代專業運動與展演規格快速演進，卅二年的舊場館的設計與硬體設施確實面臨挑戰，對於球員與民眾關注桃園巨蛋設施老舊及環境維護等建議，均高度重視並納入後續改善重點。

廁所將更新 地坪翻修 電氣、空調升級

體育局表示，為有效解決環境與設施問題，體育局以承辦今年全民運動會為契機，爭取並投入共三． 四億元進行整體及周邊環境改善計畫。修繕工程分為四大核心項目，地坪整修工程為全面翻新場內地坪與觀眾席區域；電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電設備，改善室內通風與溫控環境；室內整修工程著重於球員關切的球員休息室、民眾關心的廁所，以及天花板與牆面、照明及指標系統全面更新；戶外景觀改善工程則將優化場館周邊環境與行人動線。

盼扭轉刻板印象 議員將緊盯預算執行

黃瓊慧表示，她聽到球星在節目中的評論，真的覺得很難過，難過市府在管理上真的很不用心，連最基本的維管都做不好，令人懷疑三． 四億元改善工程會怎麼做，後續在監督預算的執行上會更加用心監督。

黃瓊慧也說，桃園市議員不分藍綠都曾要求市府儘快編列預算改善桃園巨蛋，但市府卻聚焦討論大巨蛋的興建，直到去年發生桃園巨蛋舉辦記者會發生天花板漏水，連外國球星都傻眼的事件，體育局才大夢初醒，開始編列預算試圖改善，但桃園巨蛋髒舊的刻板印象，已深印在每位球員及市民心裡，希望體育局在整建工程上，能讓人感受到想要讓桃園巨蛋變好的誠意跟決心。

