苗栗護文資推5案 中央補助5千多萬

通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮，先以鐵皮加蓋防護並設圍籬封閉。（資料照）

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取行政院文化部文化資產局核定補助「通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」等五項文化資產相關計畫，核定總經費六千三百五十二萬元，其中中央補助款五千三百五十六萬七千元，將有效提升苗栗縣文化資產保存與管理量能。

通霄神社搶修 3鎮有形文資普查

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，此次核定補助計畫包括「苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮有形文化資產普查計畫」、「歷史建築通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」、「二〇二六年度苗栗縣文資防護專業服務中心計畫」、「苗栗縣南庄事件史蹟場域調查暨保存維護計畫」及「苗栗縣史蹟文化景觀普查計畫（第一期）」，涵蓋文化資產普查、修復、防護及史蹟調查等面向，透過系統性盤點與專業服務，可強化文化資產保存基礎，並為後續指定、登錄及活化利用奠定良好基礎。

南庄事件史蹟調查 推文資防護服務

縣府文觀局表示，後續將依計畫期程推動各項調查與工程，並持續與文化部文化資產局及地方單位合作，確保計畫如期完成，持續守護苗栗縣珍貴的文化資產。

苗栗縣長鍾東錦指出，文化資產是地方歷史與文化的重要根基，縣府長期積極向中央爭取資源；此次五項計畫獲核定，對文化資產保存工作助益良多。尤其通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮；縣府將與通霄鎮公所全力配合，儘速推動緊急搶修工程，確保歷史建築獲得妥善保存。

