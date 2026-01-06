為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹崎生育補助 首胎增至2萬

    2026/01/06 05:30 記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導

    台灣新生兒人數持續探底，嘉義縣竹崎鄉人口數因少子化、都會區磁吸外移等因素下滑，元旦起鄉公所將生育補助從第一胎一萬元加碼至二萬元、第二胎五萬元、第三胎以上八萬元，希望減輕家庭經濟負擔，讓青年夫妻「敢生願養」。

    竹崎鄉公所社會課表示，因少子化、都會區磁吸效應、學區考量等因素，部分鄉親外移到嘉市等外縣市；近三年竹崎新生兒人數每年少了近五十人，生育補助發放人數逐年遞減，二〇二三年為兩百人、二〇二四年為一四四人，二〇二五年剩一〇三人。

    竹崎鄉公所表示，以往公所自行編列預算發放婦女生育補助每胎一萬元，在鄉民代表會支持下，今年編列七九〇萬元，第一胎加碼至兩萬元、第二胎五萬元、第三胎以上八萬元；補助對象在竹崎鄉辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，父母其中一方設籍竹崎鄉連續一年以上且申請時仍在籍者；再婚者的生產胎次自新婚姻開始重新計算。

    水上提高生育補助 每胎1萬

    水上鄉為嘉縣人口數第二多的鄉鎮市，鄉公所也自元旦起將原本每名新生兒六千元的生育補助提高至一萬元。鄉長林緗亭說，公所向中央及縣府爭取約四千萬元興建「水上如親公托中心」，預計今年底完工，為鄉親打造更安心、友善的育兒生活環境。

