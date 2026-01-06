雲林草嶺雲海季壯觀 夕陽也美

冬末春初是雲林草嶺雲海季，天氣條件適合就可欣賞到無敵雲海美景，宛如置身仙境。（陳惠雯提供）

每年入冬到春天是雲林樟湖、草嶺的雲海季，最近冷氣團接續報到、溫差大，山上出現壯觀雲海景觀，有不少民眾在社群媒體分享在草嶺拍到的無敵雲海美照，大片白雲盤踞在山間流動十分壯觀，宛如置身仙境，令人讚嘆。

古坑樟湖海拔約一千公尺，草嶺石壁約一千二百至一千六百公尺，入冬至隔年三月間，只要天氣條件適合就可欣賞到老天爺送的季節限定雲海美景，近來吸引許多遊客上山追雲海，對一望無際的雲海驚嘆不已。

遊客除在社群分享草嶺石壁無敵雲海美照，也分享觀賞雲海最佳位置，包括番坪、通過石壁隧道一直到蘇家農場沿線，及海拔一千六百公尺的雲嶺之丘，都可看到壯觀雲海美景，尤其雲嶺之丘可三百六十度欣賞最受歡迎。

草嶺村長陳兵通說，草嶺雲海季是十二月至隔年三月，上個月至今每到週末或假日都有不少民眾上山賞雲海，不過雲海可遇不可求，但只要氣候條件適合，像日夜溫差大，沿著縣道一四九甲線上草嶺，路邊即可觀賞，越往山上雲海越壯觀，最佳賞雲海時間要一大早或是下午三點過後。

草嶺石壁夕陽雲海美景，令遊客讚嘆。（吳鴻森提供）

