雲林催生第3胎 補助加碼至10萬

即將成為三寶媽的謝小姐與先生及二個兒子，開心與雲林縣長張麗善合影。（記者黃淑莉攝）

因應少子化，雲林縣府二〇二四年龍年推出「兩年六億萬寶龍」計畫，龍年及小龍年共成功催生一萬一千四百多名新生兒，昨天再宣布「孩子是寶、三胎最好」補助計畫，將第三胎生育補助金提高至十萬元。社會處長林文志說，中央今年也提高生育補助每胎十萬元，因此，在雲林生第三胎共計可領二十萬元。

中央也補助10萬 合計可領20萬

雲林縣長張麗善昨天與多名準三寶媽咪一起宣布縣府生育補助加碼方案，她說，去年全國新生兒跌破十一萬人，少子化與「生不如死」問題日益嚴重，已成為國安危機，雲林縣府在龍年、小龍年推出「萬寶龍」計畫，共催生一萬一千四百多名新生兒，縣府共計投入七億二千萬元。

「萬寶龍」計畫 2年催生逾萬新生兒

張麗善指出，從出生胎次比例分析，第一胎五十五％、第二胎卅三％，第三胎只有九％，期待透過「孩子是寶、三胎最好」，把第三胎生育比例提高至卅％，讓國內人口能逆轉成為正成長，鼓勵家有二寶的爸媽勇敢拚第三胎。

廿八歲準三寶媽咪謝小姐說，她跟先生都很喜歡孩子，前兩胎都是男生，想拚女兒，雖還是兒子，一樣很開心。

父或母設籍滿8個月即可申請

林文志表示，少子化不僅是家庭問題，更是國安問題，中央今年起也將每胎生育補助提高至十萬元，雲林縣第一胎、第二胎維持目前三萬元，第三胎起每胎提高至十萬元，只要在生產前新生兒的父或母一方設籍雲林滿八個月就可申請，且與中央補助不互斥，可以疊加請領。另除補助人催生，縣府也積極布建托嬰、幼兒園幼幼班，中央及地方都有托育補助，減輕育兒負擔，讓家長可以安心生、放心養。

