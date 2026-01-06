為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南胡麻油 月中起供貨

    2026/01/06 05:30 記者劉婉君／台南報導
    善化區農會總幹事楊耿榮表示，當季生產胡麻油將於月中開始供應。（記者劉婉君攝）

    胡麻油是民眾冬季進補不可或缺的食材之一，近期冷氣團接連報到，台南各胡麻產區農會均接到許多詢問電話，由於去年產量少，目前缺貨中，不過，首批當季壓榨的胡麻油，本月中旬就會開始供貨。各農會均表示，今年台南胡麻豐收品質優，相關產品將可正常供應，民眾不用擔心買不到。

    善化區農會總幹事楊耿榮表示，去年胡麻產量受到氣候影響，胡麻油缺貨已將近一年，農會的展售中心外，也公告胡麻油目前缺貨中，預購的數量已有一千瓶左右。而當季第一批約三千瓶的胡麻油，目前已經壓製完成，待沉澱後就可以裝瓶上架。

    楊耿榮指出，善化農會一年約需要七萬斤的胡麻原料，約十二斤胡麻可壓榨五斤的油，今年天公作美，胡麻產量達七、八成，品質好、含油量高。胡麻油價格則因原物料調漲，較去年略漲。

    西港區農會總幹事程淑如表示，首批當季胡麻油約六百瓶，預計本週就會開始供貨，已有許多北部民眾訂購，後續會再穩定供貨。安定區農會總幹事黃彥銘與佳里區農會總幹事楊豐賓表示，預計中旬開始供貨，已有不少人預購。

