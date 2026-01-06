寶可夢回歸 2/20台南都會公園登場

Pokémon GO 10週年回歸台南，將於2月20至22日在台南都會公園登場。（記者王姝琇攝）

3天活動呈現3大主題棲息地 將辦見面會 夜間並規劃「超級之夜」

繼二〇一八年Pokémon GO選擇台南作為專屬活動場域，二〇二六全球《Pokémon GO Tour：卡洛斯—台南》再度回歸，二月廿至廿二日民眾可在活動主會場台南都會公園看到三大主題棲息地，另將舉辦寶可夢見面會，現場設置人氣滿滿的寶可夢裝飾打卡，並於夜間首次規劃「超級之夜」活動，讓民眾白天黑夜都能體驗遊戲樂趣。

黃偉哲︰歡迎來吃吃喝喝逛逛

市長黃偉哲表示，二〇二六Pokémon GO在台南，是全世界唯二，另一個在洛杉磯，也是亞洲唯一盛會，這次並非既有活動延續，而是全新體驗，歡迎全台各地，甚至來台灣過年的各國旅客都可以來到台南參與盛會。

黃偉哲強調，台南去年旅館新增近千房，目前統計已有超過一萬七千個房間，也歡迎來台南露營或住民宿、車露；台南擁有六十一家米其林概念餐廳，歡迎大家來吃吃喝喝逛逛，和寶可夢歡度不一樣的春節。

白天票價818元 異色「蒂安希」首亮相

遊戲官方網站指出，活動主會場白天票價八一八元，購票訓練家可在選擇的活動當日於主會場遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。活動期間夜晚首次舉辦「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另加購五二九元加值入場券，就能獲得活動贈品，並於夜間燈飾氛圍下體驗遊戲。

另外，訓練家若是加買價值五百元「城市漫步加值包」（須搭配日間主會場票券購買），就能擁有額外一天遊戲時間，盡情穿梭在大台南，邊感受在地文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味，還可任選三日活動的其中一日暢玩台南。

出示遊戲畫面 逾70商家享優惠

南市觀旅局長林國華表示，活動除了在台南都會公園呈現三大主題棲息地包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，活動期間推出超過七十家優惠商家，民眾出示《Pokémon GO》遊戲畫面可享優惠，讓全球訓練家在台南體驗遊戲，還可看美景、感受在地文化人情味、品嚐台南美食。

