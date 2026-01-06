為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市整合性健檢 今年擴辦212場

    2026/01/06 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市衛生局為強化市民健康照護，今年攜手卅八家醫療院所結合台北市十二行政區健康服務中心，擴大辦理兩百一十二場整合性篩檢服務，一次提供九大項預防保健服務，新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測與HPV檢測。符合檢測資格市民可在檢查前一日至台北市整合性篩檢預約平台預約，當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

    據二〇二四年台北市十大死因統計，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續五十三年蟬聯台北市十大死因之首。

    新增幽門螺旋桿菌、HPV檢測

    台北市衛生局長黃建華表示，為提升癌症早期偵測成效，台北市今年全面強化整合性篩檢服務，從去年攜手廿九家醫療院所共舉辦一百五十五場篩檢服務，擴大至今年與卅八家醫療院所合作，並辦理兩百一十二場整合性篩檢服務，讓民眾以最少的時間取得最完整的一站式預防保健服務。

    黃建華說明，今年，台北市配合衛生福利部國民健康署，自今年起補助四十五至七十四歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入台北市整合性篩檢服務項目；也將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供卅五歲、四十五歲及六十五歲女性於當年度一次HPV檢測機會。

    衛生局補充說明，自今年元旦起，凡設籍台北市四十至六十四歲市民於台北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等六項檢驗項目。

