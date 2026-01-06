台北索資系統 新增3日內取件

台北市長蔣萬安上任後，未與議會討論便限制議員索資權限。日前台北市議會民政委員會已要求台北市副市長林奕華至委員會說明，市府卻以地制法推託不出席，而且連主責單位秘書長李泰興也未出現，導致委員會跨黨派議員大怒，拒審預算。李泰興昨赴民政委員會道歉，「很不好意思，我們當初認知錯誤，以為只有林副要來。」也承諾索資系統將會新增「三日內取件」選項，以便機關首長親自與議員溝通。

市議員顏若芳無奈表示，有改變是好事，但秘書處提出的方案，跟過往不是一樣嗎？這和秘書處當初宣稱要減少公務人員壓力，限制議員索資天數的目標有達到嗎？顏若芳認為，議員索資最大問題是局處給的內容不符議員需求，「這些不用處理嗎？」市議員何孟樺也說，期望機關可以提高正確率，否則每次都浪費一、兩週時間。

市議員林珍羽建議，部分機關會派不熟悉業務的新鮮人處理索資，更不清楚議員需求，主管機關應檢討、調整索資做法，莫重複作業徒增市府同仁工作量，也希望祕書長要督促各局處給議員資料不要亂搪塞、答非所問、給錯資料。

秘書長︰首長負起責任 不能隨便簡要回覆

李泰興表示，關於局處提供資料完整性、正確性問題，希望讓簡任級以上回覆，會要求機關首長負起責任。至於擔起什麼責任，委員會追問後，李泰興解釋，議員要求提供資料時一定要提供，不能隨便簡要回覆。

市議員李芳儒認為，可以試行一段時間看看；民政委員會召集人許淑華也同意，先試行一個會期，若有狀況再討論。

