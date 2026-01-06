《藍白卡中央總預算》TPASS恐斷炊 基北北桃12日開會研商

中央總預算卡關，補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS正常運作，連資源最多的台北市也在苦撐，僅能先以去年剩餘款項支應，預估月底可能斷炊；市長蔣萬安昨天表示，一定努力確保市民服務不中斷。基隆、台北、新北及桃園四市，預計一月十二日開會商討因應作為。

結餘7億撐到月底

交通局資料顯示，基北北桃TPASS去年補助合計六十三億元，平均一個月用掉五億元，目前結餘仍有七億元，可支應至月底。蔣萬安昨天出席大同區里長座談時表示，還是很希望行政院能夠好好跟立法院溝通，一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。

四市預計十二日（下週一）召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，討論如果中央補助遲未入帳，如何在各地政府編列的預算下穩定運作，持續販售定期票及撥款給業者等細節，但實際狀況仍以開會通知單為準。

基隆市政府補充，基北北桃密切合作，盡力確保通勤族權益不受影響。新北市交通局簡任技正吳政諺表示，TPASS定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，新北市政府於二〇二六年已編列地方負擔款約十一億元可支應，並將依《預算法》第五十四條規定，先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。市府立場是全力確保政策延續，地方會做好必要配套，後續須視中央撥款情形，再研議後續作法，並期盼中央透過其他方式來維持政策運作。

