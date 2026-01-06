推動海牛文化有成 魏清水病逝

魏清水推動「海牛文化」，曾遇「牛之報恩」的傳奇。 （資料照，魏清水提供）

彰化縣芳苑「海牛學校」校長魏清水，去年十二月初因腎臟功能問題住院，情況一直沒有好轉，病情在日前惡化，因多重器官衰竭，本月三日與世長辭，享年五十八歲。

人稱「水哥」的魏清水高中畢業後返鄉照顧年邁的母親兼當蚵農，當別人開鐵牛車載蚵，他堅持牛車運蚵，還組成「芳苑海牛車隊」。二〇〇五年遇到國光石化計畫設廠在彰化大城、芳苑沿海，他強力抗爭，更把彰化濕地保有養赤牛運蚵的特有文化推向國際，他直指國光石化一但設廠，將扼殺台灣獨有的海牛文化，後來抗爭成功，「芳苑潮間帶牛車採蚵」二〇一六年被彰化縣府登錄為無形文化資產。

國光石化計畫後來撤銷，「海牛文化」因此被外界看見，目前還能在潮間帶載運蚵的海牛僅剩七頭。魏清水努力不懈地推動海牛文化，獲得各界肯定，他的經歷更列入彰化鄉土文化教材，知名作家潘樵，也為魏清水寫了《像海風一樣吹過母親的故鄉》一書。此外，縣府在芳苑普天宮旁打造全長五五〇公尺「海空步道」，這裡擁有全台獨有的「海牛」和豐富的濕地生態，吸引大量遊客來芳苑及王功，芳苑地區的觀光勃然興起，許多青年蚵農得以返鄉就業。

