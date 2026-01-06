為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化逾65歲中、低收 免費打皮蛇疫苗

    2026/01/06 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    在彰化縣議會不分黨派縣議員連署提案下，帶狀疱疹疫苗補助計畫正式上路了，縣議員們肯定政策讓預防不再是有錢人的選項，而是每一位長輩都能享有的基本健康保障。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府從本月廿日起，免費替縣內六十五歲以上低收及中低收入戶長者，接種俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗，一般長者只要自費六千元就能接種兩劑疫苗。

    20日起實施 原住民只要55歲以上

    民進黨團總召李俊諭表示，疫苗雖能有效預防，卻因價格偏高，讓不少長輩卻步，因此，早在一、兩年前就有不少縣議員質詢或提案爭取補助。

    國民黨團書記長劉淑芳指出，帶狀疱疹發作時，皮膚上的疹子會好，但留下來的神經痛，卻可能痛上好幾個月、甚至好幾年，很多長輩跟她說，晚上痛到睡不著，生活品質嚴重下降。但是，為什麼這麼痛的病，還是很多人沒有打疫苗？原因很簡單就是太貴了。

    劉淑芳說，議會藍綠及無黨籍縣議員高度共識，連署提案人數超過廿人，希望縣府為六十五歲以上長者、原住民五十五歲以上族群，建立完整接種計畫，讓預防不再是有錢人的選項。

    無黨團結聯盟會長吳淑娟表示，對衛生局執行力有信心，樂見政策如期上路，盼能持續推動。

    縣長王惠美則說，這次大量採購疫苗，以量制價，先全額補助低收與中低收對象，一般長者自費貼一部分的錢，不足由縣府補助，彰化縣先做，未來希望中央能夠把六十五歲以上長者納入公費全額補助。

