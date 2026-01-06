中台灣燈會 21公尺嚕嚕米亮相

中台灣燈會主燈是嚕嚕米，21公尺高的巨型嚕嚕米昨先在市民廣場亮相。（記者蘇金鳳攝）

今年的農曆年生肖是馬年，市府今年的「中台灣燈會」的主燈推出長得肥肥超級可愛的「嚕嚕米」（姆明），市民廣場已先展示二十一公尺高的巨型嚕嚕米，而中央公園的主燈則是六十米的極光版的嚕嚕米，從二月十五日小年夜點燈展到元宵節。

不過，網路紛紛質疑嚕嚕米到底是精靈還是河馬？而不論是那一種都不是馬年主題，盧秀燕表示，嚕嚕米是河馬？還是精靈？大家來體驗，而且今年小提燈主燈，是嚕嚕米騎鐵馬，符合馬年意象。

60米主燈2/15點燈 展到元宵節

中台灣燈會今年主題「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」；盧秀燕昨在市民廣場、高達二十一公尺高的巨型嚕嚕米前宣布，今年以嚕嚕米為主燈，即日起可先到市民廣場跟巨型嚕嚕米照相打卡。

雖然嚕嚕米很可愛，但馬年採用嚕嚕米為主燈，還是在網路上引熱議，很多網友說，明明「嚕嚕米都說自己是精靈」，而且「河馬非馬」；對此，盧秀燕並表示，市府會以嚕嚕米為主燈的原因，其一是嚕嚕米來自芬蘭，是被評為最幸福的國家，台中市也被評為最幸福的城市，其次，嚕嚕米已是八十年了，用此來慶賀，另一個原因，嚕嚕米雖說自己是精靈，但小朋友都說河馬，到底是河馬還是精靈，可一同來體會。

觀旅局表示，中台灣燈會展期十六天，僅除夕休展，佈置七大展區；小提燈將於燈會期間每日下午四時開放排隊，四時三十分開始限量發送，每人限領一盞。

