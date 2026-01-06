藍白卡總預算 TPASS快斷炊 基北北桃1/12開會商討

中央總預算卡關，補助無法撥款地方政府牽連甚廣，嚴重影響公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS正常運作，連資源最多的台北市也在苦撐，僅能先以去年剩餘款項支應，預估月底可能斷炊。基隆、台北、新北及桃園四市，預計一月十二日開會商討因應作為。

根據台北市交通局資料顯示，基北北桃TPASS去年補助合計六十三億元，平均一個月用掉五億元，目前結餘仍有七億元，可支應至月底。

中央補助無法撥款 影響定期票運作

四市預計十二日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，商討如果中央補助遲未入帳，如何在各地政府編列的預算下穩定運作，持續販售定期票及撥款給業者等細節，但實際狀況仍以開會通知單為準。

台北市長蔣萬安昨天出席大同區里長座談表示，希望行政院好好跟立法院溝通，一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。

北市去年剩餘款項支應 新北以市款墊付

新北市長侯友宜日前回應，中央總預算案未通過，部分新興計畫會受影響，市府已做好準備，會用市款暫行墊付，全力推動市政工作，把影響減到最低。

新北市交通局簡任技正吳政諺指出，TPASS定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，新北市政府今年已編列地方負擔款約十一億元可支應，並將依《預算法》第五十四條規定，先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。吳政諺強調，市府立場是全力確保政策延續，做好必要配套，將視中央撥款情形，再研議後續作法，也期盼中央透過其他方式來維持政策運作。

基隆市政府補充，基北北桃密切合作，盡力確保通勤族權益不受影響。

