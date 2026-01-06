為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍白卡總預算 TPASS快斷炊 基北北桃1/12開會商討

    2026/01/06 05:30 記者董冠怡、羅國嘉、俞肇福／綜合報導

    中央總預算卡關，補助無法撥款地方政府牽連甚廣，嚴重影響公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS正常運作，連資源最多的台北市也在苦撐，僅能先以去年剩餘款項支應，預估月底可能斷炊。基隆、台北、新北及桃園四市，預計一月十二日開會商討因應作為。

    根據台北市交通局資料顯示，基北北桃TPASS去年補助合計六十三億元，平均一個月用掉五億元，目前結餘仍有七億元，可支應至月底。

    中央補助無法撥款 影響定期票運作

    四市預計十二日召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，商討如果中央補助遲未入帳，如何在各地政府編列的預算下穩定運作，持續販售定期票及撥款給業者等細節，但實際狀況仍以開會通知單為準。

    台北市長蔣萬安昨天出席大同區里長座談表示，希望行政院好好跟立法院溝通，一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。

    北市去年剩餘款項支應 新北以市款墊付

    新北市長侯友宜日前回應，中央總預算案未通過，部分新興計畫會受影響，市府已做好準備，會用市款暫行墊付，全力推動市政工作，把影響減到最低。

    新北市交通局簡任技正吳政諺指出，TPASS定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，新北市政府今年已編列地方負擔款約十一億元可支應，並將依《預算法》第五十四條規定，先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。吳政諺強調，市府立場是全力確保政策延續，做好必要配套，將視中央撥款情形，再研議後續作法，也期盼中央透過其他方式來維持政策運作。

    基隆市政府補充，基北北桃密切合作，盡力確保通勤族權益不受影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播