淡海新市鎮逾5萬人 議員催生圖書館

新北市圖：淡水國中新校舍擬建置閱覽室 完工前另覓空間設臨時服務據點

新北市淡海新市鎮近年發展快速，人口已逾五萬人，至今卻沒有任何圖書館或閱覽室，長期缺乏公共閱讀資源。市議員陳偉杰近日召開協調會，邀集市府討論圖書館設置進度，並要求短期內先設立閱讀服務據點；新北市立圖書館回應，已配合淡水國中校舍新建工程，提列圖書閱覽室建置需求，並評估完工前設置臨時服務據點。

人口成長快 缺乏公共閱讀資源

陳偉杰說，淡海新市鎮人口快速成長，親子、學生與長者的閱讀需求日益增加，但公共閱讀設施長期不足，過去他多次透過不同管道向內政部國土管理署爭取，並在議會質詢時反映地方需求，曾提出在淡金安居、淡海安居等社會住宅內設置圖書館或多功能閱覽中心的建議，但國土署以「不宜變更建築設計」、「恐影響工程進度」為由未獲採納，忽視民眾需求，對居民不公平。

陳偉杰表示，目前教育局推動「淡水國中增設淡海新市鎮校區新建校舍工程」，已完成第一階段規劃審議，並與新北市立圖書館研議，在校舍內納入約二一一坪的圖書閱覽空間，但距離工程完工仍需多年，他要求市立圖書館儘速評估以公私協力方式，利用既有場域或空間，先設置臨時圖書閱覽服務據點，讓孩子有書可讀、居民有地方閱讀，同步推進圖書館設置。

臨時據點提供借還書、自修、書車

新北市立圖書館表示，已配合淡水國中校舍新建工程，提列圖書閱覽室建置需求，並於工程完工前，評估另擇適切空間設置臨時服務據點，提供借還書、看報、自修及行動書車等多元閱讀服務。

教育局指出，將尊重中央都市計畫程序，持續就人口變化與教育需求提出評估。另關於教育部所提興建「國立台灣圖書館民主教育園區」等構想，市府尊重其公共教育資源規劃，但也建議中央同步評估淡海新市鎮人口成長與學校用地的長期配置，並在規劃內容、期程與交通影響等面向充分對外說明；目前同步推動淡海文中五等用地朝文教區方向評估，讓地方教育量能與公共建設可以一起到位。

