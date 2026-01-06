為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭月票撐到3月底 影響近萬人

    2026/01/06 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    2026年中央政府總預算案卡關，宜蘭有4種TPASS，到3月底經費恐斷炊。（資料照）

    2026年中央政府總預算案卡關，宜蘭有4種TPASS，到3月底經費恐斷炊。（資料照）

    二〇二六年中央政府總預算案卡關，宜蘭有四種TPASS，含括縣內、縣外通勤通學與觀光客等族群使用，每天近萬人次搭乘；宜蘭縣政府坦言，總預算未過勢必影響經費補助，目前只能靠「縣款」支應，但到三月底恐斷炊。

    宜縣TPASS分別是七五〇元縣內通勤月票、一八〇〇元宜蘭至雙北國道客運月票、二三〇〇元宜蘭至雙北國道客運，加北北基桃捷運與鐵路、市區公車月票，以及二九九元的三日券。

    縣府交通處統計，這四種票券去年每天使用約一萬人次，中央每年補助二．一億元，縣府自籌二五〇〇萬元，如果中央總預算未過，補助經費就下不來，勢必影響通勤通學與觀光旅遊民眾權益。交通處表示，今年的TPASS經費縣府編列八八〇〇萬元，預估使用人數會成長，且為避免中央撥款遲延，有寬列預算因應，但這些錢只能用到三月底，希望中央擬妥因應方案。

    縣議員黃惠慈批評，藍白故意卡總預算，杯葛政府施政，把政治鬥爭置於國家與民眾利益之上，TPASS是民眾很有感的政策，如今卻因藍白杯葛讓經費可能斷炊，希望藍白立委懸崖勒馬，讓總預算早日通過。

    宜蘭、台北通勤族 月省4千元

    往返宜蘭、台北的陳姓上班族說，月票推出後，他每月上班交通費至少省四千元，如果因藍白杯葛預算使政策停擺，勢必引起民怨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播