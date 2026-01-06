宜蘭月票撐到3月底 影響近萬人

2026年中央政府總預算案卡關，宜蘭有4種TPASS，到3月底經費恐斷炊。（資料照）

二〇二六年中央政府總預算案卡關，宜蘭有四種TPASS，含括縣內、縣外通勤通學與觀光客等族群使用，每天近萬人次搭乘；宜蘭縣政府坦言，總預算未過勢必影響經費補助，目前只能靠「縣款」支應，但到三月底恐斷炊。

宜縣TPASS分別是七五〇元縣內通勤月票、一八〇〇元宜蘭至雙北國道客運月票、二三〇〇元宜蘭至雙北國道客運，加北北基桃捷運與鐵路、市區公車月票，以及二九九元的三日券。

縣府交通處統計，這四種票券去年每天使用約一萬人次，中央每年補助二．一億元，縣府自籌二五〇〇萬元，如果中央總預算未過，補助經費就下不來，勢必影響通勤通學與觀光旅遊民眾權益。交通處表示，今年的TPASS經費縣府編列八八〇〇萬元，預估使用人數會成長，且為避免中央撥款遲延，有寬列預算因應，但這些錢只能用到三月底，希望中央擬妥因應方案。

縣議員黃惠慈批評，藍白故意卡總預算，杯葛政府施政，把政治鬥爭置於國家與民眾利益之上，TPASS是民眾很有感的政策，如今卻因藍白杯葛讓經費可能斷炊，希望藍白立委懸崖勒馬，讓總預算早日通過。

宜蘭、台北通勤族 月省4千元

往返宜蘭、台北的陳姓上班族說，月票推出後，他每月上班交通費至少省四千元，如果因藍白杯葛預算使政策停擺，勢必引起民怨。

