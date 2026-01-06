台幣1.025億元成交 日本黑鮪魚競標創天價

日本東京中央批發市場豐洲市場新春慣例黑鮪魚初競標，以5億1030萬日圓天價成交，刷新自1999年以來最高紀錄。（法新社）

日本東京中央批發市場豐洲市場昨清晨舉行新春慣例黑鮪魚初競標，由來自青森縣大間町的本鮪（黑鮪魚），以五億一〇三〇萬日圓（約新台幣一億二五四萬元）的天價成交，刷新自一九九九年有紀錄以來的史上最高成交紀錄，換算下來每公斤價格高達二一〇萬日圓，為當日最高單價。

連鎖壽司店得標

日本媒體報導，這條創下紀錄的「第一鮪魚」重達二四三公斤，由大間町漁船「第11長寶丸號」釣獲，最終由在東京築地設有總店、於全日本經營連鎖店的壽司店「壽司三昧（すしざんまい）」母公司「喜代村」，時隔六年再度得標。

壽司三昧社長木村清表示，競標價攀升程度令他驚訝，但也感性指出：「希望日本民眾即使只吃一口，也能因此元氣滿滿。」

這條價值連城的黑鮪魚隨後被運往壽司三昧築地總店展示，吸引大批遊客爭睹。在下午的解體秀後，喜代村將鮪魚分送至各分店，以平日價格提供顧客品嚐。

報導指出，黑鮪魚初競標象徵新年市場的好兆頭，過去十多年來主要由喜代村，以及黑鮪魚批發商「山幸」與高檔餐飲集團ONODERA GROUP兩大陣營相互拉鋸，將初競標價格一路推高。二〇二一至二〇二五年的第一鮪魚均由山幸和ONODERA GROUP得標，今年則由喜代村奪下。

