食藥署稽查特色美食餐飲業／重組肉未標示熟食供應 丸龜製麵基隆店挨罰

「一一四年特色美食餐飲業稽查專案」，食藥署昨公布結果，圖為現場稽查情形。（食藥署提供）

近年來國內出現越來越多特色風味美食餐廳，衛福部食藥署昨公布「特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，其中丸龜製麵基隆店因供應重組肉卻未標示「熟食供應」，遭衛生局開罰三萬元，另桃園市「從心Bistronomie義式餐廳」使用美國牛肉卻未標示，也遭衛生局開罰三萬元。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，隨著國人飲食文化日益多元，供售特色風味美食餐飲業者在國內快速成長，食藥署聯合地方政府衛生局啟動「一一四年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者稽查及抽驗。

請繼續往下閱讀...

查核183家 5家不合格

林旭陽說，這次共計查核一八三家業者，其中查有一家業者未登錄食品業者登錄平台、一家業者技術證照人員持證比不符規定、一家業者食材未離地放置等食品良好衛生規範（GHP）不符規定，及二家業者直接供應飲食場所標示不符規定之情事，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

針對違規業者，林旭陽表示，其中「丸龜製麵基隆店」供應重組肉，雖有標示「重組肉」，卻缺少「熟食供應」等字樣，提醒消費者肉品須全熟才可食用，因此標示不合格，依據「食安法」第廿五條第二項開罰三萬元整。

另桃園市「從心Bistronomie義式餐廳」供應美國牛肉，但餐廳內並未提供相關標示，因此依據違反「食安法」第廿五條第一項、第二項開罰三萬元整。

食藥署呼籲業者，應遵守「食安法」相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且限期改正而屆期不改正者，可處新台幣六萬元以上、二億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，可處新台幣三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法