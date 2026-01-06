為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    旅宿業給外籍實習生津貼 不得低於基本工資

    2026/01/06 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署修法實習要點，要求旅館業者提供外籍實習生的獎助金及生活津貼，合計不得低於勞動部公告的最低工資標準，不過得扣除膳宿費用。（記者蔡昀容攝）

    為保障外籍實習生權益，交通部觀光署修正實習要點，包括要求旅宿業者提供的津貼不得低於最低工資標準，得扣除膳宿費。根據勞動部公告及函釋，目前每月最低工資二萬九五〇〇元，膳宿費以五千元為上限，並在昨天公布實施。

    我國旅宿業人力短缺，業界以大專以上外籍實習生補足部分缺口，去年總計申請二千七百餘人，核准約一千九百人。外籍實習生無薪酬，實習津貼額度未受法規保障。

    對此，觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」。旅宿組長曹逸書說明，主要修正方向為加強實習生來台實習權益保障，包括一定實習津貼、禁止不當剝削等，並明確規範實習生學生資格。

    每週工時不超過40小時

    此次修法增訂，外籍實習生從事學習訓練以外勞務，其獎助金及生活津貼合計不得低於最低工資標準，並得扣除膳宿費。據勞動部公告，今年元旦起每月最低工資二萬九五〇〇元；膳宿費則依據二〇〇七年勞委會（勞動部前身）函釋，以五千元為上限。

    外籍生實習時間每日不超過八小時、每週不超過四十小時；除非外籍生書面同意，否則晚間十時至翌晨六時不得實習；旅宿業者委託代理單位辦理外籍生來台實習事宜，應於簽訂契約規定代理單位不得向實習生收費，避免學生負擔不當費用。

    違反以上規定的旅宿業者，觀光署得撤銷或廢止實習核准，三個月至二年內不受理其外籍生申請。

    修法也要求外籍生年齡與就讀學制應相符，避免外籍人士假冒學生身分來台打工。另，外籍生須具備中文或英文基本語言能力，非英語系國家則須通過指定測驗。

