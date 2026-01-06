為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    暖冬鰻苗晚出 捕撈量僅往年1成

    2026/01/06 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    鰻苗捕撈季已過半，但捕獲量僅約往年均量一成。 （記者蔡宗勳攝）

    鰻苗捕撈季已過半，但捕獲量僅約往年均量一成。 （記者蔡宗勳攝）

    為期四個月的鰻苗捕撈季已經過半，台灣累積捕獲鰻苗總量約四百多公斤（每公斤約五千尾），僅約往年均量的一成多，漁民頂著寒風漏夜捕撈進帳有限，叫苦連天。台灣大學漁業科學研究所教授韓玉山昨天表示，受到洋流、氣候偏暖等因素影響，這季「鰻苗晚出」，下波大潮可望帶來大量鰻苗。

    預計月中才會大出

    韓玉山指出，台灣、日本、中國、韓國等亞洲四國的日本鰻苗（俗稱白鰻）總漁獲量，過去十年年均五十公噸上下，上季鰻苗捕撈大豐收，亞洲四國總計捕了一三〇公噸，預估今年亞洲總漁獲量應有去年一半左右；不過，這季鰻苗晚出，目前四國都處於低迷狀態，預計元月中旬才會有真正大量鰻苗湧現，漁民再耐心等等。

    以往鰻苗捕撈，一季下來入帳百萬元年終獎金者時有所聞，但近幾年只有上季大豐收，不少人靠「鰻金」發了筆小財；但這季已過半，台灣累積捕獲鰻苗總量僅四百多公斤，讓許多漁民直嘆，頂著寒風漏夜在各河川出海口架網摸黑捕撈，卻進帳有限，苦不堪言。

    盤商指出，鰻苗量少價格就高，以目前捕獲量而言，岸邊價每尾叫價應要百元起跳，但受上季大豐收影響，光台灣就有六、七公噸、為年均量三．三公噸的兩倍，因而上季尾盤每尾僅十幾元，加上許多鰻魚養殖池已滿，整體需求不高，致目前鰻苗每尾在廿至廿二元低價浮動，影響漁民作業意願。

    嘉義沿海迄今僅捕獲約十二公斤鰻苗，東石黃姓漁民說，這季至今撈捕三次，每次都只抓到百尾，合計賣七千元，一人只分得一千多元，期盼趕快出現大量鰻苗，不然這季可能要提早掛網。

