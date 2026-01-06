假日輕急症中心 平均每日看診350人／台北醫師工會：紓解急診幫助有限 健保署：視成效調整

週日及國定假日輕急症中心（UCC）上路兩個月，台北市醫師職業工會指整體運作成效低迷，對緩解急診壅塞的實際幫助相當有限。（資料照，記者林志怡攝）

為分流假日湧入急診的輕症病人，衛福部去年十一月起，在全國設置十三處「週日及國定假日輕急症中心」（UCC）。不過政策上路兩個月後，台北市醫師職業工會昨指出，UCC整體運作成效持續低迷，對緩解急診壅塞的實際幫助相當有限。對此，健保署長陳亮妤回應，未來會依實際成效決定是否續辦或調整。

效益不及急救責任醫院

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，自去年十一月上路以來，全國UCC每日平均看診僅約三百五十人，部分天數低於三百人，效益不及單一急救責任醫院急診量。台北、新北五處UCC就診量占全國不到二成，平均每小時僅一名患者。他直言，政策若缺乏明確檢討與退場機制，恐致資源錯置。

陳亮甫說明，依現行配置估算，UCC每日人事成本約一百五十萬元，若這三百多人直接前往醫學中心急診就醫，健保支出約僅卅至五十萬元，等於UCC的支出是原本急診給付的三至五倍。

專家建議設定明確KPI

至於UCC叫好不叫座的原因，陳亮甫分析，首先，急診與UCC自付額差距不大，民眾假日多選擇一次到位；其次，雙北假日仍有不少基層診所營業，交通便利性高於UCC；第三，UCC多設於醫學中心周邊，民眾擔心被轉診而白跑一趟，乾脆直奔大醫院急診。

他建議務實調整方向，包括為UCC設定明確KPI，成效不彰即退場或更換場址；設置院前諮詢機制；若定位為韌性醫療一環，也應納入定期訓練，並正視UCC與急診之間高達三倍以上的資源落差。

對此，陳亮妤表示，UCC屬跨司署、跨部會政策，將由衛福部整體盤點，未來也會依實際成效決定是否續辦或調整。健保署副署長張禹斌則說，將依衛福部長石崇良指示，於今年四月進行整體檢討，包括選址、是否擴點及給付方向等。

應透過醫師或醫院宣導

至於如何改變民眾就醫與跑急診的習慣？張禹斌認為，由醫師或醫院直接向民眾宣導UCC，可能是最有效的方式，健保署也會與急診壅塞的醫院與醫學中心持續溝通，特別聚焦雙北地區。

