雲嘉南「南北水互通」 每日可引34.5萬噸／濁幹線與北幹線串接計畫 50年來最浩大農田水利工程

北港溪渡槽是我國首座使用斜張橋工法的渡槽，長度465公尺，僅有2座落墩，不影響通洪。（農田水利署提供）

串聯濁水溪與曾文、烏山頭水庫的「濁幹線與北幹線串接工程計畫」已於上個月完工，農業部農田水利署署長蔡昇甫表示，該工程為我國五十年來最浩大的農田水利工程，啟用後每天可引卅四．五萬噸農業用水，雲嘉南糧倉供灌可互為備援，減少乾旱風險，且北港溪渡槽更是首座「供水行走」的斜張橋，成為工程一大亮點。

北港溪渡槽斜張橋成功串接

濁水溪是台灣最長河川，水量充沛，但沒有汲取就會川流入海；曾文─烏山頭水庫是台灣最大水庫，但蓄水經常未滿。農水署斥資卅六億元、自二〇二三年起打造的「濁幹線與北幹線串接工程計畫」，透過北港溪渡槽讓濁水溪與曾文—烏山頭水庫互通，台灣最重要糧倉雲嘉南平原農業用水可更有韌性。北港溪渡槽採二墩三跨斜張橋設計，將濁水溪溪水引流到嘉南地區灌溉，減少曾文─烏山頭水庫出水，等同間接把水存在水庫，增加運用效益。

農水署署長蔡昇甫表示，濁幹線與北幹線透過北港溪渡槽串接，雲嘉南可互為農業用水備援，嘉南平原若缺水，可引濁水溪水送到嘉南大圳北幹線系統的東石支線灌區，供灌二三四〇公頃農田，若雲林地區乾旱，可引曾文─烏山頭水庫水送到濁幹線系統的北港支線，供六七五〇公頃農田灌溉。

工程源於八田與一當年規劃

蔡昇甫表示，該工程源於嘉南大圳之父八田與一當年規劃，八田與一考量若用渡槽跨越北港溪，因水極重需多座落墩，恐影響溪水通洪，故採用走河床下的「倒虹吸工」方式，但隨河床刷深快，最後斷裂，一九九〇年代時一度修復，又因地震與洪水再斷，最後採用斜張橋模式用纜繩拉持，超過四百公尺的橋長僅需兩座落墩，不影響通洪並成功串接。

蔡昇甫指出，施作過程最怕遇天災，但工程順利通過花蓮〇四〇三地震、嘉義〇一二一大埔地震、山陀兒、丹娜絲風災等考驗，進度也未拖延，關鍵在前置準備充裕，如為避免漂流木衝撞施工中的橋墩，分段設置攔截雜物設施。

目前雲嘉南地區總體水情佳，蔡昇甫強調，未來啟用時，每天可引卅四．五萬立方公尺的農業用水；考量引水後，白天農民用水，夜間水資源恐浪費，且農業用水需求有週期變化，因此沿圳路還建造帶狀蓄水池，功能如大型農業水塔，讓水資源運用更有效益。

濁幹線與北幹線串接工程計畫

