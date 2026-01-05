（台南）樂園、汽水、船廠都沒了 但留名在里

保安路的保安宮，是許多觀光客會留下印象的廟宇。（記者王捷攝）

元寶里、大涼里、南廠里 見證消失3產業

記者王捷／專題報導

台南許多舊地名都有歷史淵源，但有幾個里的命名來自消失的產業，北區元寶里、中西區大涼里和南廠里，跟過去的消費文化有關，然產業與文化已消失，只剩名字能追憶。

半世紀前元寶樂園 南部獨有雲霄飛車

北區的元寶里是台南人的「童年亮片」，里名來自一九七三年開幕的「元寶樂園」，當時南部唯一有雲霄飛車的地方，前身「天仁兒童樂園」還間接影響跨國企業「天仁茗茶」的命名。樂園關門後社區大樓興建，里鄰調整時，北區公所以「元寶」命名，當時樂園保留下來的桂花樹，曾移植到「元寶桂花公園」，只是現在已找不到桂花樹。

安平運河碼頭 日治時期冷凍廠繁榮

海報蒐藏家晁自強說，國小的時候從岡山坐好久的公車跟全家到元寶樂園，一九九〇年代到台南工作時，已經沒有這麼熱鬧了。但是因為在漁港工作，所以對大涼冷凍工廠還有印象，朋友之前也蒐集大涼汽水的瓶子。

中西區大涼里源自安平運河旁的發展史，現在觀光客常去的「河樂廣場」，很多人知道以前是娛樂勝地「中國城」，日治時期該處是安平運河的碼頭，是台南冷凍業的發源地。台南望族「鹽埕林家」經營「大涼冷凍工廠」，創立「大涼汽水」，還組成業餘棒球隊。一九四九年行政區重編，市府以冷凍廠命名「大涼里」，直到冷凍廠停業、汽水退場，現在，「大涼」兩字仍掛在行政區上。

小西門外造船業興盛 今只留下保安宮

南廠里起源約在清代，小西門外一帶，是泉州移民經營的民間造船、修理的地方，地方習慣叫「南廠」，以區分在另一邊的「北廠」。日治時期，造船業慢慢退到工業區，原南廠變成普通街廓，只留下信仰廟宇，也是觀光客到保安路吃小吃常會經過的保安宮，當地人有時以「南廠代天府」稱呼。

如今樂園、汽水與船廠早已不在，觀光客甚至不曾知道三個里名，但對願意停下來的人，走進這幾個里，也走進台南曾經賺錢、做夢、出海的年代。南廠里長蔡銘順的太太黃美貴說，小時候在南廠附近長大，以前要去安平，都要去現在的河樂廣場買票搭船，才能去旅遊、拜拜。

元寶桂花公園，過去以桂花聞名，據說桂花來自元寶樂園移植，在公園旁的社區大樓也以桂花這個特色命名為「桂花鄉」。（記者王捷攝）

河樂廣場也是觀光客、在地人常會去的地方，大涼冷凍工廠約在該處附近。（記者王捷攝）

一八九六年台南地圖舊地名標示「南廠社」。（翻攝中研院地圖）

一九八四年的地圖可見元寶樂園。（翻攝中研院地圖）

當年大涼冷凍工廠約位於地圖「區」字下方的運河南街。（翻攝中研院地圖）

