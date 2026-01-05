《114年度全國5位合格》國中師鄭孝國 客語高級認證通過

鄭孝國（中）通過客委會客語能力高級認證，他的媽媽（左）及兒子（右）也分別通過中級、基礎級認證。（鄭孝國提供）

客委會年度客語能力高級認證甫於去年底放榜，苗栗縣明仁國中教師鄭孝國為這次全國五位合格者之一，為縣內教育現場推動客語傳承再添新能量。特別的是，鄭的媽媽及兒子也分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。

客委會自二〇二二年起辦理客語能力高級認證，測驗考生的聽說讀寫能力，四年來全國僅有廿二人合格；前三年，苗栗縣內教師謝素華、徐煥昇與徐姿華三人通過。鄭孝國報名參加過兩次，都未能達標；這次高級認證去年十二月卅一日放榜，看到自己合格，鄭孝國喜出望外。

鄭孝國是苗栗市客家子弟，講客語自然不過，但開始「學習」客語，是在他讀彰師大二年級起參加全國語文競賽客語項目。他不諱言，參賽是為了有利教師甄試，但朗讀的文章是採客語字撰寫，需再學習，也越學越有興趣。

鄭孝國陸續獲得朗讀、演說全國特優，報名參加首屆高級認證，聽說讀不成問題，但在寫作分數，讓他大受震撼，此後加強練習，第三次終於叩關成功。

