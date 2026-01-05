啟用7年 高雄雙湖公園營造多元生態

公園一側緊鄰中區焚化廠。（記者王榮祥攝）

全國最大規模的覆鼎金公墓變身 市府把握目前人煙罕至時刻 加強復育

記者王榮祥／專題報導

全國最大規模公墓遷葬後改造、串聯澄清湖與金獅湖的高雄雙湖公園，啟用七年人煙罕至、被戲稱無人公園!高雄市政府把握「無人」時刻、全力營造多元生態空間。

遷葬逾7萬座墳墓 傳出數起靈異故事

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於高雄三民、仁武、鳥松交界，佔地約廿六公頃，因緊鄰高速公路左營交流道旁，被視為高雄門面之一。

市府鑑於城市整體發展與外界觀感，二〇一五年啟動公墓遷葬與更新計畫，二〇一八年完成堪稱全國規模最大、數量逾七萬座墳墓遷葬，曾傳出數起靈異故事。

台灣小說家謝鑫佑二〇一三年曾以覆鼎金為背景發表「五囝仙偷走的祕密」小說，虛構覆鼎金面臨拆遷，衍生關於土地、傳說、虛構、真實、活人、亡靈的故事，二〇二〇年由衛武營改編後、推出首部自製舞台劇「魂顛記」。

雙湖公園位處縣市合併後的城區中心點，居高臨下、視野遼闊，但因緊臨殯葬館及焚化廠，優勢地理條件無法完美呈現，加上多數民眾對覆鼎金公墓長期累積的刻板印象，公園啟用至今七年始終人煙罕至，被戲稱高雄秘境、最糟人氣、無人公園。

啟動環境更新計畫 改變長期刻板印象

因地方與民代關切，市府幾度嘗試優化雙湖公園提振人氣，效果卻老是不如預期，直到近期隔壁的果嶺自然公園開幕後大受歡迎，有步道可通果嶺的雙湖公園再度引起討論。

市長陳其邁透露，雙湖公園將啟動新一波轉型方案，但與過往有點不同，這回將著重在生態復育；對公園更新後的發展潛力懷抱雄心壯志。

新工處證實，雙湖公園更新計畫不再執著於人，而是回到環境本身，將把握目前「無人」時刻，全力營造多元生態空間。

動植物逾200種 規劃蜻蜓、蝴蝶培育區

新工處說明，初步調查公園內各種動、植物逾兩百種，將運用去年年中完成的滯洪池周邊場域，及近期正舖設的園區新闢道路，加入多元植栽區與生物通道系統。

新工處進一步指出，會規劃蜻蜓、蝴蝶的專屬培育區，搭配花卉、綠地與湖水，設法吸引更多生物進駐，讓園區的生命持續豐富。

雙湖公園人煙罕至、環境清幽，高市府將順勢打造多元生態空間。（記者王榮祥攝）

