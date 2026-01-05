為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    知本卡大地布地熱開發 部落投票通過

    2026/01/05 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    知本卡大地布部落地熱開發案，昨天經代表成員投票通過。（記者劉人瑋攝）

    台東知本卡大地布部落地熱開發案昨天經代表成員投票，以四十九票同意、三票不同意、廢票二票順利通過。

    案場則位在知本國家森林遊樂區入口前、往山區數百公尺處，預計向下鑽出超過二千多公尺深井。廠商表示，使用的熱水抽到地表進行熱交換後直接回注地底，並不會造成水源浪費和污染，相信我國只有中油技術可以與之一較。

    八方電力公司執行長張明富說，卡大地布部落行事制度化，如此也可與廠商一切開誠布公、不需猜忌，廠商也會據部落擬定合約受到監督，也認為禁得起考驗。

    當地文化發展協會理事長陳志偉說，地熱相較爭議小，和光電案相較又沒有其他既得利益者干擾與利誘，「這次沒有任何人介入要求『投什麼票』，全是個人意志凝集出部落整體決議」，部落朝向團結、良好方向前進。

    才剛在台東跨年活動大展風頭的金曲歌王桑布依，昨天也回到部落投票，他表示，部落才是最尊重土地與環境者，不要破壞土地才不會牴觸族人對環境的態度。至於綠能發電，他說「放在不對的地方就是傷害」、「選擇傷害最輕微的開發才能被接受」。

