同理心辦案 許宏榮1年找回44人

芳苑分局巡佐許宏榮（右）一年找回四十四人，曾獲警政署邀請分享尋人心得。（警方提供）

記者湯世名／專題報導

尋人必須把握黃金時間，警方指出，民眾應盡可能提供失蹤者的年齡、特徵、衣著、地緣關係等資訊，以利警方 交叉比對找到人；若經過一段時間仍未尋獲者，還可以直接到各警察機關申請DNA基因採樣比對，多一種協尋管道，可能就能讓失蹤者早日回家。

芳苑分局巡佐許宏榮二〇二三年尋獲四十四名失蹤人口，獲警政署頒發全國尋獲失蹤人口績優員警。許宏榮說，同理心是尋人工作的核心，也是促成失蹤人口順利回家的關鍵。

彰化縣警局防治科長邱韻儒說，民眾在家屬失蹤時，可帶齊相關證明文件，就近向警察機關報案，員警受理後會將失蹤人的資料、失蹤過程等線索登錄並上傳警政協尋系統。民眾需提供失蹤人的照片，以及失蹤時所使用的交通工具、可能去向與特徵等資訊。

她說，報案完成後，警方會開立「失蹤人口報案證明單」或「受理案件證明單」交給民眾留存。完成報案後，可透過警政署全球資訊網的便民服務功能查詢案件；另外，失蹤人尋獲，或法院宣告死亡、出境等情況時，報案人或失蹤人可持身分證、私章向警方辦理撤尋。

