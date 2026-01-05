DNA比對助攻 彰警尋回9成失蹤人口

記者湯世名／專題報導

全國各警察機關都在積極尋找失蹤人口，但如何在缺乏線索、資訊零散下大海撈針協尋成功，考驗警察智慧，彰化縣警局透過抽絲剝繭找回失蹤人口之外，還從採集失蹤人口家屬的DNA基因樣本比對，近五年來尋獲率超過九成，曾找到失聯十二年的母女，更曾在三十天內尋獲失蹤二十年的婦人，協助家人團圓，為失蹤者點燃回家燈火。

婦失蹤20年 DNA建檔助回家

彰化縣員林市一名患有精神障礙的婦人，二〇〇〇年從住家外出後下落不明，家人找尋多年無所獲，最後向法院聲請宣告死亡；五年前彰化警方透過DNA等新興科技，以「偵辦刑案」方式清查失蹤人口，沒想到才偵辦約一個月，就尋獲失蹤的婦人，她還活在人間。

時任員林警分局偵查隊長、現為彰化縣警局後勤科長鐘振邦指出，警方過濾婦人名下電話、勞健保資料及金融帳戶開戶等都查無所獲，正巧新北市政府針對身分不明者採集DNA建檔，婦人又是在新北市尋獲，被安置在衛生福利部花蓮縣玉里醫院新興分院，也被列為採集對象。

警方清查全國失蹤人口資料後，覺得可能找到人，經採集家屬DNA，經過一個月比對，與花蓮失蹤婦人相符，雙方相認，子女確認是失蹤二十年的母親，迎來圓滿結局。

不放棄＋科技 近5年尋獲5110件

彰化縣警局防治科長邱韻儒說，縣警局近五年來受理協尋五六二〇件，尋獲件數五一一〇件，尋獲率高達逾九成，要歸功於員警不放棄的精神，以及DNA比對的進步。

