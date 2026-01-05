為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里水源區申設掩埋場 地方抗爭促撤案

    2026/01/05 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府4日進行埔里申設廢棄物掩埋場環評審查會，地方動員逾300人前往抗議，要求業者撤案。（記者張協昇攝）

    南投縣埔里鎮麒麟里南港溪上游水源區，有民間業者申設廢棄物掩埋場，縣府環保局昨下午於婦幼館進行環評審查會，惟地方擔心掩埋場破壞水源、衝擊農業，影響生態環境與居民健康，動員三百多人前往抗爭，提出要求業者自行撤回申請案及縣府拒審駁回兩大訴求，否則將發動更大規模抗爭。

    反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，昨在埔里鎮長廖志城、議員陳宜君、蘇昱誠及黃世芳等人率領下，動員十三個村里逾三百人，包八部遊覽車扶老攜幼前往該環評審查會場外抗爭，立委羅美玲與馬文君也到場聲援，強調堅決反對設掩埋場。

    抗爭民眾除上演「毒害茭白筍、礦泉水」行動劇，也宣布連署反對設掩埋場的民眾已逾三萬人。廖志城等人指出，埔里好水質全國聞名，並因而種出全國品質最好、產量最多的茭白筍，但業者卻要在南港溪上游水源區設掩埋場，由於台灣地震頻仍且近幾年來極端氣候常有致災性暴雨發生，一旦掩埋場發生滲漏或遭到沖刷，除衝擊地方農業與生態環境，也將嚴重污染水源。

    環保局表示，縣府將依法嚴格審查，保護環境品質，維護地方權益。

