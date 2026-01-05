為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遊草屯鳥嘴潭人工湖 賞九九峰玩AR體驗

    2026/01/05 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投草屯鳥嘴潭人工湖，設有6個湖區，被喻為中部水庫秘境。 （記者張協昇攝）

    南投草屯鳥嘴潭人工湖，設有6個湖區，被喻為中部水庫秘境。 （記者張協昇攝）

    斥資二一九億元興建的南投草屯鳥嘴潭人工湖，坐擁九九峰獨特優美的湖光山色，被喻為中部水庫秘境，管理中心設置的水資源教育館，可讓民眾與擴增實境中的石虎等動、植物合影留念，已成為中部熱門的遊憩打卡景點。

    水域面積廣達一一〇公頃的鳥嘴潭人工湖，設有六個湖區，開發主要目的是提供彰化、草屯地區用水，同時打造一處綠色、低碳的遊憩環境。

    鳥嘴潭人工湖環湖一圈約九．六公里，可徒步或騎自行車遊湖賞景，並設置多座觀景台，讓遊客可眺望美麗的湖景及九九峰特殊的火炎山地質景觀，尤以日出夕照景致最令人驚豔。

    此外，位於管理中心的水資源教育館，設有主視覺電視牆、沉浸式展館及AR擴增實境等互動式體驗，參觀民眾可與擴增實境中的在地動、植物合影後，以手機掃描下載儲存留念，藉此讓大家認識烏溪的石虎、白鼻心等生態環境。

    惟鳥嘴潭人工湖目前停車位有限，開車遊客須提前三天至官網預約，管理中心提醒民眾下國六東草屯交流道後，可依官網路線圖指示在第一個紅綠燈迴轉，否則若透過導航，易被導入難以會車的鄉間小路。

    南投草屯鳥嘴潭人工湖水資源教育館，設有環境生態AR擴增實境互動體驗。（記者張協昇攝）

    南投草屯鳥嘴潭人工湖水資源教育館，設有環境生態AR擴增實境互動體驗。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播