遊草屯鳥嘴潭人工湖 賞九九峰玩AR體驗

南投草屯鳥嘴潭人工湖，設有6個湖區，被喻為中部水庫秘境。 （記者張協昇攝）

斥資二一九億元興建的南投草屯鳥嘴潭人工湖，坐擁九九峰獨特優美的湖光山色，被喻為中部水庫秘境，管理中心設置的水資源教育館，可讓民眾與擴增實境中的石虎等動、植物合影留念，已成為中部熱門的遊憩打卡景點。

水域面積廣達一一〇公頃的鳥嘴潭人工湖，設有六個湖區，開發主要目的是提供彰化、草屯地區用水，同時打造一處綠色、低碳的遊憩環境。

鳥嘴潭人工湖環湖一圈約九．六公里，可徒步或騎自行車遊湖賞景，並設置多座觀景台，讓遊客可眺望美麗的湖景及九九峰特殊的火炎山地質景觀，尤以日出夕照景致最令人驚豔。

此外，位於管理中心的水資源教育館，設有主視覺電視牆、沉浸式展館及AR擴增實境等互動式體驗，參觀民眾可與擴增實境中的在地動、植物合影後，以手機掃描下載儲存留念，藉此讓大家認識烏溪的石虎、白鼻心等生態環境。

惟鳥嘴潭人工湖目前停車位有限，開車遊客須提前三天至官網預約，管理中心提醒民眾下國六東草屯交流道後，可依官網路線圖指示在第一個紅綠燈迴轉，否則若透過導航，易被導入難以會車的鄉間小路。

南投草屯鳥嘴潭人工湖水資源教育館，設有環境生態AR擴增實境互動體驗。（記者張協昇攝）

