中市逾500獨老住無電梯公寓 陷「垂直隔離」

台中市無電梯公寓有1萬7690棟，獨居長輩上下樓梯困難。（台中市議員陳俞融提供）

長輩爬樓梯出入不易 市府︰推動私宅換私宅、換居社宅等政策

台中已邁入超高齡社會，民進黨台中市議員陳俞融指出，根據台中市政政府統計，全市有一萬七六九〇棟四至五層樓無電梯公寓，目前列冊獨居長者中，有五六八人被迫居住在其中高樓層，長輩每次出門看病、採買，上下樓梯都是艱鉅挑戰，形同「長者監牢」，陷入「垂直隔離」困境；台中市府強調，透過「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，協助長輩換居至擁有社福資源的社會住宅。

請繼續往下閱讀...

4、5樓無電梯公寓 1.7萬棟

陳俞融說，台中市四層到五層樓無電梯公寓，前三名行政區分別為北屯區二一二四棟、北區一四五八棟及西屯區一四二五棟，進一步比對獨居長者資料，居住在無電梯公寓獨居長者人數，以西屯區八十九人最多，其次為西區六十七人及北區六十四人，出門看病、採買對高樓層獨居長輩都是挑戰。

補助增設電梯 限制多申請少

陳俞融表示，市府輔助服務根本「看得到吃不到」，以增設電梯補助為例，成效慘不忍睹，二〇二二年至二〇二五年間，申請案件僅三件，寥寥可數，二〇二四年完工一件，還是二〇二一年申請舊案，主因在於老公寓建築條件受限、無空間施作及住戶意見整合困難，老人家很難取得同棟住戶同意改建。

公寓增設電梯 最高補助400萬

市府都發局說，輔助案包括中央推動「老宅延壽計畫」政策，公寓增設升降設備最高則可補助四百萬元。

獨老無親屬 無法操作爬梯機

至於市府提供「爬梯機租借」服務，截至去年底總租借人次竟僅有五十九人次，老人家認為爬梯機須由受訓家屬或照顧者操作，且操作者年齡限制在十八至七十歲之間 ，獨居長輩身邊沒親屬，根本找不到人幫忙。台中市社會局說，輔具中心會協助轉介，由專人到場代操作確保長者安全。

台中市住宅發展工程處並表示，考量長者換居不易，中央於包租代管第五期計畫加碼搬遷費及新增「私宅換私宅」模式，另也推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，協助長輩換居至擁有日照中心、社區照顧關懷據點的社會住宅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法