    首頁 > 生活

    三峽火化場 地主反對擴建殯葬設施

    2026/01/05 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    三峽昇華園擬規劃擴建殯葬設施，昨天公聽會民代、地主一面倒反對。（記者黃政嘉攝）

    三峽昇華園擬規劃擴建殯葬設施，昨天公聽會民代、地主一面倒反對。（記者黃政嘉攝）

    三峽昇華園是新北市唯一市立火化場，為因應治喪停車需求及殯葬設施不足，市府殯葬管理處擬取得鄰火化場的私有土地，規劃增設立體停車場、拜飯牌位區、禮廳及冷藏室等空間，昨天舉行第二次公聽會，但民代、地主一面倒反對擴建殯葬設施；殯葬處長陳健民回應，公聽會是蒐集意見，「回去再討論」，雙方無共識。

    市議員卓冠廷、林銘仁、林金結、黃永昌、蘇泓欽，以及市議員廖宜琨、呂家愷、江怡臻服務處與眾多地主昨皆到場關心。卓冠廷表示，新北每年過世二萬多人，已由三峽、土城承擔，簡報提及因火化量能不足，估計廿、卅年後新北每年會有五萬人過世，市府若要解決火葬場問題，應該去其他地方，按人頭比例由各區負擔。

    蘇泓欽說，殯葬設施不足，應優先改善板橋殯儀館；林金結表示，擴建停車場有必要，他支持地主意見；林銘仁直言，因市府預算還沒通過，先前限定私有土地僅做停車場使用，若使用與預算目的不符，公聽會還有效嗎？

    鄧姓地主質疑，三峽昇華園若增設拜飯牌位區、禮廳及冷藏室，和殯儀館有什麼兩樣？公聽會名稱寫「火化場相關設施增設」，根本是混淆、呼攏地主，市府不該擴建殯葬設施。

