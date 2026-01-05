為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    型男吳仕邦教跳舞 婆媽長輩嗨起來

    2026/01/05 05:30
    舞蹈老師「阿邦」吳仕邦（著黑衣）為北一女家長組成的「圓週綠尋夢舞團」教舞。（記者黃政嘉攝）

    記者黃政嘉／專題報導

    舞蹈老師「阿邦」吳仕邦戴黑帽、墨鏡，穿著潮牌服飾，舞動肢體教流行舞，但台下學員不是年輕學子，而是一群樂齡族跟著音樂節奏扭動熱情，阿邦也在社區帶領婆婆媽媽嗨跳流行韓語歌曲「阿帕次」（APT.），型男與長輩互動形成「反差萌」，他說，「小時候就是阿公、阿嬤帶大的」，指導長輩跳舞有種熟悉感。

    四十二歲的阿邦舞齡廿五年，開設舞蹈工作室，延攬年輕的舞蹈老師教職業街舞，有小孩的他為兼顧家庭，近年專教社區流行舞，年齡涵蓋兒童到長輩。

    阿邦回憶，他在小學時期台灣嘻哈演唱團L.A.Boyz很紅，他看到電流舞步、地板動作覺得好酷，加上阿公、阿嬤每天跳恰恰社交舞，在耳濡目染下對舞蹈產生興趣，但阿公、阿嬤認為跳舞玩玩就好，不能當職業，以前想讀華岡藝校，後來雖然念商科仍持續跳舞，「喜歡就不會放棄」，他非常珍惜每段教學時光。

    立委張宏陸連三年在板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，阿邦連二年帶北一女家長組成的「圓週綠尋夢舞團」上台表演。團員王麗淑說，阿邦教舞親切幽默，穿插流行歌，學舞就像享受音樂、歡樂運動。

    張宏陸表示，希望每年擴大舉辦比賽，讓更多年輕學子透過街舞展現自我風格、提升自信心，建議中央或地方政府設置小舞台空間，提供喜歡跳街舞或唱歌的人有演出的舞台，「這對表演者來說就是一種鼓勵」。

