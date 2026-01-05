《藍白卡總預算》TPASS補助受阻 新北先動支預算

中央政府總預算案卡關，攸關通勤族權益的TPASS基北北桃一二〇〇元月票也受影響。（資料照）

台北用去年剩餘預算估撐至月底 跨市議員批政治鬥爭 全民倒楣

二〇二六年中央政府總預算案仍卡關，攸關通勤族權益的TPASS基北北桃一二〇〇元月票也受影響。台北市交通局坦言，今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算，預估能撐到一月底；新北市與基隆市政府將先使用今年編列預算支應。但跨市議員均認為，此非長久之計，怒斥藍白為了政治鬥爭卡關總預算，倒楣的是全體國民。

請繼續往下閱讀...

基隆市府也先用今年編列預算支應

台北市交通局指出，基北北桃都會通TPASS每年約有六十億元仰賴中央和地方補助，其中台北市依據使用量分攤五十二％、約十三億至十四億元，今年中央補助款未撥入，確實影響定期票的運作，定期票專戶由地方政府管理，兩天撥款一次，目前補助款以去年剩餘預算撥付，評估一月底前可穩定運作。

新北市交通局簡任技正吳政諺指出，TPASS一二〇〇定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，新北市今年已編列地方負擔款約十一億元可支應，將依《預算法》規定，先部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運，將視中央撥款情形，再研議後續作法。

台北市議員簡舒培表示，TPASS是中央挹注最多、也是交通局年度預算大宗，幫助民眾節省大量交通成本，倘若斷炊，費用將轉嫁至使用者身上，屆時為了政治鬥爭而卡關總預算的藍白立委，就要替犧牲人民利益埋單，若市民因此改以私人運具通勤，根本是大開倒車。

卓冠廷︰墊付款屬特例 不能成常態

新北市議員卓冠廷批評，中華民國憲政史上首次出現部會預算「一毛未審」，嚴重影響中央撥補地方經費和攸關民眾權益的政策推動。部分藍白營立委、議員主張以地方墊付，此作法不恰當，墊付款應屬特例，不能成為常態，更不該讓議會審查變成橡皮圖章。他強調，即便地方先墊付，中央仍須補齊預算，呼籲藍白立委儘速完成總預算審查，才是解決問題的根源。

基隆市議長童子瑋說，交通部已對外說明，若中央總預算未過，後續補助經費將無法依法撥付，勢必影響基隆市超過十一萬名通勤族權益，希望基隆市長謝國樑代表市民向國民黨主導的立法院，要求儘速完成中央總預算審查，以市政為優先，而非黨政優先。

基隆市府副發言人林廷翰表示，市府不予回應。據了解，若總預算審查到一月底還卡關，基隆市將把今年編列的八千萬元TPASS預算，先行支應第一季補助款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法