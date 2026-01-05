富里稻草藝術季 來逛療癒「喵樂園」

花蓮縣富里鄉農會結合藝術創作與農村景觀推出「稻草藝術季」，今年以「富里喵樂園」為主題。（富里鄉農會提供）

花蓮縣富里鄉農會結合藝術創作與農村景觀，推出「稻草藝術季」，今年邁入第七屆，即日起在羅山農特產品展售中心周邊展出，以「富里喵樂園」為主題，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，共同創作二十多個「喵系主題」作品，包含稻草貓雕塑、稻草迷宮和農產手作體驗等，適合安排春節出遊，希望療癒因天災受傷的花蓮。

集結在地藝術家、農村職人

「富里喵樂園」以「藝術×農村×萌貓」為主題，集結在地藝術家、青年創作者與農村職人共同參與，包含一座大型稻草藝術、四座大型竹編創作作品，有可愛的貓咪和大老鼠，還有在地社區、學校共同投入創作十九件作品。

富里鄉農會總幹事張素華說，花蓮近年歷經許多天災，身處不安定的年代，心靈更需要療癒，以貓咪為主題的裝置藝術，希望為花蓮加油打氣。

農民張裕明分享說，以竹子跟鋼筋做骨架，鐵網做面，至少二人一組，一人在內、一人在外，合力將稻草一針一線縫在鐵網上，趕工好幾天，終於做成大貓咪。他說，「最近老鼠太多，貓要做得凶一點」。

天然素材創作 展現環境永續

富里鄉長江東成表示，「富里喵樂園」是富里鄉推動農村創生與環境永續的重要成果，透過稻草、竹編等天然素材創作，呼應循環利用與永續發展理念，讓農業不只是生產，更是文化與生活美學的延伸。

另外，新北市觀光旅遊局推薦二處賞楓景點，其中三峽區滿月圓國家森林遊樂區有豐富生態，步道兩旁的楓香、槭樹已換上紅妝，結合瀑布景觀，是遠離喧囂、呼吸芬多精的好去處；另一處汐止區拱北殿是北台灣歷史悠久的寺廟之一，充滿禪意的日式造橋與逐漸變色的楓葉交織，讓人彷彿置身京都。

