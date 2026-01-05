基隆山海美景好驚豔 成熱門拍片場景

公視紀實節目《我在市場待了一整天》在仁愛市場取景。（基隆市府提供）

記者俞肇福／專題報導

每到週休二日，有不少人是衝著廟口夜市美食與山海美景來到基隆，還有旅客是追著明星足跡而來，因為有許多影視作品都來基隆取景。包括電影《聖保羅砲艇》、《親愛的房客》、《緝魂》、《金錢男孩》、《千禧曼波》、《春行》、《台北追緝令》、《女孩》；電視劇《翻牆的記憶》、《人際關係事務所》、《天橋上的魔術師》、《用九柑仔店》、《罪夢者》、《國際橋牌社》、《八尺門的辯護人》、《我們與惡的距離》及公視紀實節目《我在市場待了一整天》。不同世代的民眾從各地到基隆，尋找知名電影、電視劇與MV取景地，重溫電影中精彩時刻。

好萊塢首部台灣拍攝電影在基隆

談起首部在基隆取景拍片始祖，首推美國好萊塢首部在台灣拍攝的電影《聖保羅砲艇》，一九六六年底在全球上映，劇中描繪一九二〇年代美國砲艇《聖保羅號》在長江流域發生的衝突事件，一九六五年底至一九六六年初在基隆港完成拍攝，片中美國大兵在林開郡洋樓前方燦爛一笑，成經典一幕。

請繼續往下閱讀...

中山人行陸橋被稱為「舒淇橋」

二〇〇一年上映由導演侯孝賢拍攝、舒淇飾演女主角的《千禧曼波》，舒淇在影片中，恣意瀟灑走在中山人行陸橋長廊、不時回眸經典畫面，深植國人腦海；相隔廿四年舒淇首度執導電影《女孩》，二〇二五年九月在韓國釜山國際影展大放異彩，也相中「中山陸橋」拍片。此後，以「中山陸橋」取景的有《北風》、《金錢男孩》、電視劇《八尺門的辯護人》。

敘述日治時期的商戰影集《商魂》，看中「正濱舊漁會大樓」及「基隆要塞司令部」；電影《緝魂》取景宛如台版土耳其地下城的「佛手洞」拍攝；電影《周處除三害》阮經天在戲中巷弄不斷奔跑，正是基隆市警察局第一警分局對面的「東和大樓」內巷弄；電影《親愛的房客》中，不管是孝一路明德大樓整排幽暗長廊，還是主角們摸黑上虎仔山放煙火、點仙女棒，都有知名地標「KEELUNG」入鏡。

《千禧曼波》女主角舒淇在基隆中山陸橋回眸一笑，成打卡熱點。（東昊影業提供）

基隆大武崙砲台為拍片的熱點。（基隆市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法