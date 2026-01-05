中央總預算卡關 北市TPASS估撐到月底

二〇二六年中央政府總預算卡關，「TPASS」定期票恐影響大批通勤族權益。 （記者俞肇福攝）

補助款未撥入 只能用去年剩餘預算 基隆新北先用今年編列預算支應

二〇二六年中央政府總預算案至今仍卡關，攸關大批通勤族權益的TPASS也受影響，台北市交通局坦言，每兩天要撥款一次補助款給運輸業者，但今年中央補助款未撥入，只能先用去年剩餘預算撥付，預估只能撐到一月底。基隆與新北市政府也說，將先使用今年編列的預算支應。但跨縣市議員均認為，此非長久之計，怒斥藍白為了政治鬥爭卡關總預算，未來倒楣的將是全體國民。

北市交通局︰兩天撥款一次給運輸業者 補助未到影響大

北市交通局指出，基北北桃都會通TPASS，每年有六十億元左右票差仰賴中央和地方補助，其中，北市依據使用量分攤五十二％、約十三億至十四億元，今年中央補助款未撥入，「確實會影響定期票運作」，目前定期票專戶由地方政府管理，現行是以兩天撥款一次，例如一月一日交易、一月三日會撥款給業者，款項包含票收與補助款，目前補助部分是以去年剩餘預算撥付，經評估一月底前尚可穩定運作。

北市簡舒培︰定期票一家月省數千元 藍白犧牲人民利益

北市議員簡舒培表示，TPASS不僅是中央挹注最多，也是交通局年度預算大宗，幫助民眾節省大量交通成本，一家人一個月可省數千元，倘若真的斷炊，代表這些費用將轉嫁回使用者身上，屆時為了政治鬥爭而卡關總預算的藍白，就要替犧牲人民利益負責埋單，若因此市民改以私人運具通勤，根本是大開倒車。

基隆市議長︰希望謝國樑以市政為優先 而非黨政優先

基隆市議長童子瑋表示，交通部已對外說明，若中央總預算未過，後續補助經費將無法依法撥付，勢必影響基隆全市超過十一萬通勤族權益，基隆市政府應對外說明，希望市長謝國樑務必代表基隆市民向國民黨主導的立法院，要求儘速完成中央總預算審查，應以市政為優先，而非黨政優先。

新北卓冠廷︰墊付款屬特例 不該讓議會審查變橡皮圖章

新北市議員卓冠廷表示，TPASS過去以特別預算支應，今年度首度納入常態預算，屬新增科目，在預算未審前依法不得動支；但部分藍白立委、議員主張以地方墊付，此作法並不恰當，墊付款應屬特例，不能成為常態，更不該讓議會審查變成橡皮圖章。

對此，基隆市府副發言人林廷翰表示，市府不予回應。據了解，若總預算審查到一月底還卡關，基隆市政府將把今年編列的八千萬元TPASS預算，先行支應第一季補助款。

新北市交通局簡任技正吳政諺指出，TPASS屬攸關民生重大交通延續性計畫，今年已編列地方負擔款約十一億元，並將依《預算法》規定先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運，後續須視中央撥款情形，再研議後續作法。

「TPASS」定期票，基北北桃的市區公車、台鐵、公路與國道客運、YouBike，及雙北、桃園捷運都可使用。（記者俞肇福攝）

