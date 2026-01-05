衛福部調查 86.5%婦女需處理家務

衛福部於2024年8至11月間辦理「15至64歲婦女生活狀況調查」，顯示有86.5％婦女需處理家務。（資料照）

衛福部於二〇二四年八至十一月間辦理「十五至六十四歲婦女生活狀況調查」，我國婦女平均每日無酬照顧時間較前次調查減少〇．一五小時，其中以「做家務」的減少時數〇．二二小時最多，但平均每日花費於家務的時間仍達到一．七五小時，有配偶或同居伴侶者更拉長至二．一三小時。

此外，婦女平均每日無酬照顧時間，有配偶或同居伴侶者為四．四一小時，而伴侶僅一．七二小時，兩者相差二．六倍。

請繼續往下閱讀...

根據調查結果，婦女平均每日無酬照顧時間三．〇三小時，依序為做家務一．五一小時、照顧家人、鄰居或朋友一．四七小時、志願服務〇．〇五小時，整體較二〇一九年減少〇．一五小時，其中做家務及志願服務則分別減少〇．二二及〇．〇三小時，但照顧家人、鄰居或朋友增加〇．〇九小時。

不過，調查也顯示有八十六．五％婦女需處理家務，每日平均花費為一．七五小時，其中有配偶或同居伴侶的婦女需做家務比率最高，達九十三．九％、二．一三小時。

對於調查結果，衛福部社家署長周道君指出，婦女處理家務的時間與前一次調查相比，並沒有降低很多，社家署將持續宣導促進「家庭成員都要共同分擔家務」的觀念，該觀念在年輕族群也逐漸有明確的意識，而隨家庭結構持續縮小，相信未來成員間互相分擔家務的情況也可更加普及，政府還會提供高齡長照、身心障礙照顧，以及新生子女家庭幼托等服務，助減輕負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法