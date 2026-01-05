為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    觀光署提醒 帶團赴日小心熊出沒

    2026/01/05 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    日本熊害頻傳，國人赴日旅遊仍夯，觀光署發函提醒旅行業落實熊害行前告知與教育。（記者蔡昀容攝）

    日本熊害頻傳，國人赴日旅遊仍夯，觀光署發函提醒旅行業落實熊害行前告知與教育。（記者蔡昀容攝）

    日本是國人出國旅遊首選，不過近幾個月熊害頻傳，交通部觀光署近日發函，提醒帶團赴日的旅行業者落實熊害資訊行前告知及領隊教育。業者表示將遵循指示辦理，也請民眾不必過度緊張，多數團客行程不會進深山，人煙熱鬧的地方，熊隻不會靠近。

    我國觀光署近日發函給旅行業者，赴日旅行團行程涉山區、郊外或具戶外活動性質，須於行前說明會告知消費者最新熊害資訊及自保知識；領隊也要隨時掌握當地政府發布的熊隻目擊情報，並即時彈性調整行程，避免帶客進到危險區域。

    旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅行團多至熱門旅遊景點，人潮多較不會遇熊隻，但會請領隊及司機多注意，遊覽景點提高警覺。

    晴日旅遊總經理黃清凉說，熊隻進到冬眠時節，出現可能性降低，且不少山區冬季封山，不開放旅客進入；滑雪場雖在山上但人潮多，領隊也配有熊鈴及防熊噴霧，確保旅客安全。黃清凉觀察，熊害對日本線市場影響不大，國人旅遊意願仍高，各家春節業績比去年成長一至兩成。

    雄獅旅遊也表示，春節期間部分熱門團型已售罄，未因熊害而減少；日本行程以市區、成熟觀光路線為主，旅客全程團體行動，並由專業領隊隨行。

