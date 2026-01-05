為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日夜溫差大 4天123件OHCA救護案

    2026/01/05 05:30 記者蔡昀容、陸運鋒、湯世名、林志怡／綜合報導
    氣象署提醒，今天受輻射冷卻影響，清晨氣溫恐探十度以下；強烈大陸冷氣團也在今天報到，入夜起開始降溫，明天白天北部、宜蘭約十四至十六度，中南部約廿度。（記者方賓照攝）

    氣象署提醒，今天受輻射冷卻影響，清晨氣溫恐探十度以下；強烈大陸冷氣團也在今天報到，入夜起開始降溫，明天白天北部、宜蘭約十四至十六度，中南部約廿度。（記者方賓照攝）

    近日受冷氣團影響，全台氣溫驟降，消防署統計，上月卅一日至本月三日，四天共接獲一二三件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）救護案；彰化縣從二日清晨八點起，四十八小時內有八十八件疑似急性心肌梗塞或其他不適狀態送醫急救。今天受輻射冷卻影響，清晨氣溫恐探十度以下，醫師呼籲民眾留意家中長輩及幼兒狀況，一旦身體不適應儘速就醫。

    彰化48小時88件送醫

    氣象署預報員曾昭誠指出，昨清晨因輻射冷卻，各地出現十度以下低溫，最冷是新竹關西四．八度，其次是苗栗造橋五．六度、台南下營六．九度。消防署表示，天冷易增加心臟病、中風與猝死風險，特別是在日夜溫差大的時候，提醒民眾注意保暖；彰化縣消防局也發現，八十八件救護案中有六名長輩OHCA，且都在深夜或清晨的低溫時分。

    曾昭誠表示，今天清晨受輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮、金門都有十度以下機率；白天北部、宜蘭最高約廿至廿二度，中南部約廿二至廿五度。

    強烈冷氣團今報到

    不過，因強烈大陸冷氣團今天報到，入夜起開始降溫，明天白天北部、宜蘭約十四至十六度，中南部約廿度。週三至週六日夜溫差大，清晨時段各地十至十五度，竹苗有機會下探六度；白天北部、宜蘭可達十六至十八度，中南部約廿度。

    雨勢方面，週一北部、東半部及恆春半島有雨。週二北部雨勢趨緩，東半部、恆春半島局部短暫雨。週三至週末轉乾冷，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

    今天迎節氣小寒，中醫師賴睿昕說，小寒是冬季進入後段的重要轉折點，許多人因低溫出現氣血運行不暢、手腳冰冷、疲倦乏力、睡眠品質下降、女性經期不順等問題。

    賴睿昕建議，民眾可調整作息，依循「早睡晚起」原則，比平日多睡半小時到一小時，讓臟腑得到充分修復。另，冬季許多人下肢發冷，平時務必注意保暖，入睡前溫熱水泡腳，能促進末梢血液循環，也助於放鬆、提升睡眠品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播