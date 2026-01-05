公視金V獎 促進台日港文化交流

公視舉辦金V獎鼓勵VTuber創作，第三屆得獎結果上個月公布。（公視金V獎提供）

公視舉辦金V獎鼓勵VTuber創作，第三屆得獎結果上個月公布，得獎者中不乏透過趣味表演帶來歡笑，也有人期盼透過直播促進台灣、日本及香港三地文化交流，還有已逝VTuber留下暖心作品傳世。

香港魔女ルンナ用三聲道直播

魔女ルンナ（Runna）贏得第三屆金V獎年度最佳原創歌曲獎，她來自香港但在日本居住，用中文、廣東話及日語三聲道來直播創作。從業一年多的她坦言，當初報名金V獎是抱持試試看心態，盼藉由創作促進三地文化交流，也想推廣廣東話。

請繼續往下閱讀...

Koana考娜不幸離世仍奪獎傳世

Koana考娜在二〇二一年公布虛擬形象並開始活動，卻不幸在去年十月辭世，但金V獎仍接受其作品進行評選，最終獲年度最佳雜談獎；考娜經紀公司、台灣碩網（So-net）公司旗下的「VOiX」表示，感謝評審與聽眾對考娜肯定，如同考娜音樂遺作「Stella」的創作理念一般，她就像夜空閃耀的流星，溫柔地守護每一位聽眾，盼讓人重新感受到前進的力量。

絆Kizuna再度獲獎 鼓勵追夢

以歌唱實力著稱的「絆Kizuna」，已經獲得第二屆金V獎最佳原創歌曲，這次更拿下年度最佳演唱實力獎。他說，因父親買給自己一把吉他才走上音樂路，一直想靠音樂來養活自己，後碰上新冠疫情，毅然轉型當起歌唱VTuber，他鼓勵大家「不要放棄、人生很短！」有機會嘗試就要努力追夢。

股票交易員珂賽特 歡樂兼差

入圍金V獎三項的珂賽特也表示，本職是股票交易員，當VTuber是兼差，但從小表演慾很強，享受與觀眾互動，更強調做VTuber就是歡樂，常對觀眾說：「勇敢的人享受世界！」不管結果如何，付出百分百努力，全力以赴就已足夠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法